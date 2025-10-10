Futbol sala
La primera victòria ja no pot esperar més per al Covisa Manresa
La formació d'Antonio Mesa vol ratificar la bona impressió al camp del líder i derrotar el Canet al Pujolet aquest dissabte
Regió7
El Covisa Manresa necessita guanyar a la cinquena oportunitat en la lliga de Segona Divisió B. L'equip d'Antonio Mesa ve d'oferir una gran imatge a la pista del líder, el Mataró, però es van escapar els punts en un minut (3-2). Aquest dissabte, a les sis, arriba un FS Canet en un tranquil setè lloc, però que ha perdut en les seves dues visites en aquest curs i que li sol anar bé als manresans.
Els bagencs mantenen la baixa de Rafyta, a qui s'afegeix Aleix Pérez, a qui s'ha de fer una ressonància. A més, el juvenil Carrillo té problemes a un abductor i serà baixa dues o tres setmanes.
Si alguna cosa bona té la situació que viu el Covisa és que ha passat al principi de la temporada i que encara hi ha molt temps per rectificar. Guanyar els maresmencs ajudaria a agafar confiança a un grup tocat per les quatre derrotes, però que encara confia que es pot adreçar el rumb més aviat que tard.
