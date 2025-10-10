Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La primera victòria ja no pot esperar més per al Covisa Manresa

La formació d'Antonio Mesa vol ratificar la bona impressió al camp del líder i derrotar el Canet al Pujolet aquest dissabte

Els jugadors del Covisa volen ajuntar esforços per sumar el primer triomf

Els jugadors del Covisa volen ajuntar esforços per sumar el primer triomf / Jordi Biel

El Covisa Manresa necessita guanyar a la cinquena oportunitat en la lliga de Segona Divisió B. L'equip d'Antonio Mesa ve d'oferir una gran imatge a la pista del líder, el Mataró, però es van escapar els punts en un minut (3-2). Aquest dissabte, a les sis, arriba un FS Canet en un tranquil setè lloc, però que ha perdut en les seves dues visites en aquest curs i que li sol anar bé als manresans.

Els bagencs mantenen la baixa de Rafyta, a qui s'afegeix Aleix Pérez, a qui s'ha de fer una ressonància. A més, el juvenil Carrillo té problemes a un abductor i serà baixa dues o tres setmanes.

Si alguna cosa bona té la situació que viu el Covisa és que ha passat al principi de la temporada i que encara hi ha molt temps per rectificar. Guanyar els maresmencs ajudaria a agafar confiança a un grup tocat per les quatre derrotes, però que encara confia que es pot adreçar el rumb més aviat que tard.

