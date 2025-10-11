La Federació Catalana d'Atletisme es reuneix al Santuari de la Cova de Manresa
La jornada ha servit per fer un balanç de temporada i per fixar la data de les properes assembles ordinària i extraordinària per al 13 de novembre
Regió7
La Federació Catalana d’Atletisme, presidida per la manresana Mercè Rosich, s’ha reunit aquest dissabte al Santuari de la Cova de Sant Ignasi, a la capital del Bages, per segon any consecutiu. A la reunió han participat els membres de la junta directiva de l'entitat al costat de l’equip de treballadors de l’oficina, en una nova oportunitat per crear germanor i comunió amb ambdues branques federatives.
La trobada ha servit, d’una banda, per fer un balanç de la temporada passada i dels objectius aconseguits en els darrers anys. A més a més, durant la reunió de junta, s’ha aprovat la data de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària pel 13 de novembre de 2025, on es farà la proposta de calendari electoral.
La trobada ha conclòs amb una visita al llarg del Santuari de la Cova, on els diferents membres federatius han pogut fer una ullada a tots els racons d’aquest indret especial de la capital bagenca.
Aquesta reunió coincideix amb la celebració a l'estadi d'atletisme del Congost de la final B3 femenina del Campionat d'Espanya sub-16, amb la participació de l'Avinent Manresa.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Mor als 79 anys l'otorrino manresà Joan Salvador Rafat Selga
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Imputades 12 persones més en la trama del notari: «Les víctimes no sospitaven res perquè creien que estaven firmant un préstec»
- Salvador Alsius explica a Manresa la seva vida
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical