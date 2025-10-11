Futbol
Joan García s'autodescarta per jugar el clàssic contra el Reial Madrid
El porter de Sallent va assistir al partit de l'equip de bàsquet del Barça contra el València i va afirmar que li falta un mes per posar-se a punt
El porter de Sallent del FC Barcelona Joan García es va autodescartar divendres a la nit per al clàssic que jugarà el seu equip al camp del Reial Madrid el proper dia 26 de novembre. Ell i un altre futbolista de la regió central, el martorellenc Eric Garcia, van assistir a la victòria del Barça de bàsquet sobre el València per 108-102, en partit de l'Eurolliga, i van ser entrevistats per Movistar Plus.
El jugador bagenc, preguntat sobre com anava la recuperació, va dir que "va bé" i que trigarà a estar a punt per jugar de nou "un mes, més o menys. Veurem com avanço, però per ara tot va bé".
Quan va ser operat de la seva lesió de menisc, ara fa quinze dies, es parlava de tres o quatre setmanes de recuperació i es deia que podria arribar just per jugar contra el Reial Madrid. Finalment, s'ha volgut ser prudent i no s'avançarà la seva recuperació.
Per tant, si no passa res abans, com una altra lesió o una expulsió, el lloc al Bernabéu serà per al polonès Szczesny, qui dies enrere havia declarat que desitjava que Joan García es recuperés a temps per enfrontar-se al Madrid.
Pel que fa al partit de bàsquet, Joan García va dir que aquest esport "m'agrada, però no tant com a l'Eric. Mai no havia estat tan a prop de la pista i ho estic gaudint molt".
El defensa, per la seva banda, va afirmar que "m'agrada veure molt bàsquet i sempre que puc intento venir. Hi ha molt bon ambient i esperem guanyar". També va revelar que és amic del jugador del València Isaac Nogués, però que no tenia dubtes sobre qui volia que guanyés, perquè "jo soc del Barça. En això no hi ha colors".
Al conjunt blaugrana també hi ha una gran connexió amb la Catalunya central, amb Joan Peñarroya, excapità dels bagencs i resident a Manresa durant molts anys, com a entrenador principal i amb l'exescorta de Santpedor Rafa Martínez i l'exbase del club Albert Oliver al quadre tècnic.
En els valencians, també hi havia cares conegudes, com la de Pedro Martínez, entrenador en tres etapes del Manresa, i l'exjugador Brancou Badio. No estava convocat el també expivot dels bagencs Yankuba Sima.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Mor als 79 anys l'otorrino manresà Joan Salvador Rafat Selga
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Imputades 12 persones més en la trama del notari: «Les víctimes no sospitaven res perquè creien que estaven firmant un préstec»
- Salvador Alsius explica a Manresa la seva vida
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical