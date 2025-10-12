Futbol/Lliga F
El Barça femení posa la directa cap a la lliga però pot perdre Pajor durant mesos
El Barça femení ha encarrilat la lliga, quan només es porten set jornades, després de derrotar el seu principal perseguidor, l'Atlètic de Madrid, per un concloent 0-6. Ara té set punts sobre les matalasseres i el Reial Madrid. Brugts, partint des del lateral, i Patri, amb un xut llunyà, han marcat a la primera part. Després, gol d'oportunista de Pajor, de rematada ajustada d'Alexia, d'ariet de Vicky López i de rebot d'Aleixandri. El gran problema, però, ha estat la lesió de Pajor, que s'ha revinclat el genoll i que sembla que es podria perdre força mesos.
De la resta de la nostra representació, empat de la Reial Societat de Paula Fernández (2-2 a Granada). Les basques són quartes. Triomfs de l'Espanyol de Laura Martínez i Judit Pablos (3-0 a l'Alhama) i derrota del Madrid CFF de Núria Mendoza (3-0 a Palamós, contra el Badalona).
AT. MADRID: Gallardo, Alexia, Lauren Leal, Lloris, Medina, Xenia, Boe Risa (Bartel min 68), Gaby, Luany (Jensen min 68), Fiamma (Ana Vitoria min 73) i Gio (Amaiur min 68)
FC BARCELONA: Cata Coll, Batlle, Paredes, Mapi León (Aleixandri min 64), Brugts, Patri (Serrajordi min 52), Aitana, Alexia, Grahan Hansen (Vicky López min 64), Pajor (Kika Nazareth min 71) i Pina (Salma min 64)
ÀRBITRA: Gil Soriano (extremenya). Grogues a les locals Alexia, Amaiur, Xenia i Gaby
GOLS: 0-1 Brugts min 2, 0-2 Patri min 41, 0-3 Pajor min 53, 0-4 Alexia min 63, 0-5 Vicky López min 85, 0-6 Aleixandri min 97
