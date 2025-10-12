Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol/Lliga F

El Barça femení posa la directa cap a la lliga però pot perdre Pajor durant mesos

Ewa Pajor, mentre abandonava el camp a Alcalá de Henares

Ewa Pajor, mentre abandonava el camp a Alcalá de Henares / Daniel González/EFE

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Barça femení ha encarrilat la lliga, quan només es porten set jornades, després de derrotar el seu principal perseguidor, l'Atlètic de Madrid, per un concloent 0-6. Ara té set punts sobre les matalasseres i el Reial Madrid. Brugts, partint des del lateral, i Patri, amb un xut llunyà, han marcat a la primera part. Després, gol d'oportunista de Pajor, de rematada ajustada d'Alexia, d'ariet de Vicky López i de rebot d'Aleixandri. El gran problema, però, ha estat la lesió de Pajor, que s'ha revinclat el genoll i que sembla que es podria perdre força mesos.

De la resta de la nostra representació, empat de la Reial Societat de Paula Fernández (2-2 a Granada). Les basques són quartes. Triomfs de l'Espanyol de Laura Martínez i Judit Pablos (3-0 a l'Alhama) i derrota del Madrid CFF de Núria Mendoza (3-0 a Palamós, contra el Badalona).

AT. MADRID: Gallardo, Alexia, Lauren Leal, Lloris, Medina, Xenia, Boe Risa (Bartel min 68), Gaby, Luany (Jensen min 68), Fiamma (Ana Vitoria min 73) i Gio (Amaiur min 68)

FC BARCELONA: Cata Coll, Batlle, Paredes, Mapi León (Aleixandri min 64), Brugts, Patri (Serrajordi min 52), Aitana, Alexia, Grahan Hansen (Vicky López min 64), Pajor (Kika Nazareth min 71) i Pina (Salma min 64)

ÀRBITRA: Gil Soriano (extremenya). Grogues a les locals Alexia, Amaiur, Xenia i Gaby

GOLS: 0-1 Brugts min 2, 0-2 Patri min 41, 0-3 Pajor min 53, 0-4 Alexia min 63, 0-5 Vicky López min 85, 0-6 Aleixandri min 97

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
  2. Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
  3. Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
  4. D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
  5. La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
  6. Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
  7. Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
  8. Commemoració del centenari de Verdaguer a Manresa: l'intent del franquisme d'«inculcar entre la població el sentiment d’espanyolitat»

La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»

La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»

Bagà omple el nucli antic amb les Festes de la Baronia i repetirà dates el 2026

Bagà omple el nucli antic amb les Festes de la Baronia i repetirà dates el 2026

L’ASFE aprofita una bon tercer quart per guanyar (64-62)

L’ASFE aprofita una bon tercer quart per guanyar (64-62)

Les criptoestafes s’acarnissen amb els de més de 60 anys: «Tenen estalvis i és més fàcil que caiguin en la trampa»

Les criptoestafes s’acarnissen amb els de més de 60 anys: «Tenen estalvis i és més fàcil que caiguin en la trampa»

Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus

Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus

El Gimnàstic és superior al Balaguer i suma tres punts (2-0)

El Gimnàstic és superior al Balaguer i suma tres punts (2-0)

Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»

Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»

La 17a Fira d'ous d'Euga, en imatges

La 17a Fira d'ous d'Euga, en imatges
Tracking Pixel Contents