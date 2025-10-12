Bàsquet / Lliga Femenina Endesa
El Cadí La Seu planta cara, però cau a la pista del Perfumerias Avenida (69-57)
El Cadí La Seu ha començat amb mal peu la seva estrena a la Lliga Femenina Endesa. Si la setmana passada queien a casa contra l’Innova TSN Leganés, aquest cop l’ensopegada ha estat a fora contra una entitat de talla superior com el Perfumerias Avenida (69-57). Les urgellenques han mantingut vives les opcions al triomf durant trenta minuts, però han acabat cedint definitivament en el darrer quart.
La igualtat ha presidit el duel durant el primer període. Les castellanolleoneses han adquirit un lleuger avantatge de dos punts i la iniciativa, malgrat que les visitants no es despenjaven i plantaven cara contra un dels equips més forts de la competició. Aquest fet, i la derrota inicial amb què es va estrenar el conjunt de Salamanca en la primera jornada d’un punt al feu del Kutxabank Araski, han fet que en el segon període obrissin escletxa sobre el Cadí (37-28).
Les d’Isaac Fernández s’havien col·lapsat més en atac i la xerrada als vestidors ha servit a les jugadores per revertir aquesta dinàmica i seguir competint. Dit i fet. A la represa les urgellenques han sortit amb més intensitat. A més, s'han mostrat més encertades i han obtingut l’única victòria parcial del partit (16-17, 53-45 al final del període). En l’últim tram, les salmantines s'han tornat a imposar evitant, així, qualsevol ensurt o revifalla final d’un Cadí La Seu que ha donat una millor imatge que en l’irregular debut a casa.
El pròxim partit el jugaran aquest dissabte a casa davant el vigent campió, el València B.C., amb qui miraran d’estrenar el caseller de victòries.
