Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet / Super Copa Femenina

El CB Igualada cau a la pròrroga contra el Cerdanyola (61-63)

Les jugadores i l'equip tècnic del CB Igualada

Les jugadores i l'equip tècnic del CB Igualada / Arxiu particular

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El CB Igualada va patir la segona derrota del curs a Copa Catalunya en caure a casa a la pròrroga contra el Promoviatges CBF Cerdanyola (61-63). Les jugadores de Joan Albert Cuadrat van acusar la falta d'encert per emportar-se un duel que semblava perdut abans de començar el darrer període. El caràcter de l'equip va permetre a les anoienques refer-se d'un dèficit de deu punts i forçar un temps suplementari en què els va sortir creu.

El partit va començar amb molta igualtat, amb un intercanvi de cistelles constant fins a arribar el descans. A la represa, la manca de punteria va ser un cop per al conjunt igualadí, que no trobava situacions còmodes amb avantatge per anotar. Aquest fet, sumat a un major encert visitant, va contribuir que el Cerdanyola s'escapés.

En l'últim quart, tot i partir amb un dèficit d'una desena de punts (33-43), van empatar el partit al final del temps reglamentari. A la pròrroga no van poder superar les rivals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
  2. Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
  3. Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
  4. D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
  5. Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
  6. La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
  7. El robatori que comença amb una distracció: quatre detinguts per un furt amb el mètode de la sembra a Sant Joan
  8. Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»

10 espectacles que han deixat empremta a la Mediterrània

10 espectacles que han deixat empremta a la Mediterrània

Necrològiques del dilluns 13 d'octubre del 2025

Necrològiques del dilluns 13 d'octubre del 2025

El CB Igualada cau a la pròrroga contra el Cerdanyola (61-63)

El CB Igualada cau a la pròrroga contra el Cerdanyola (61-63)

El Baxi Manresa i La Laguna Tenerife jugaran contra equips d'Israel a porta tancada

El Baxi Manresa i La Laguna Tenerife jugaran contra equips d'Israel a porta tancada

Castellfollit del Boix reivindica el seu patrimoni agrícola

Castellfollit del Boix reivindica el seu patrimoni agrícola

Totes les fotos de la Fira de la Mongeta a Castellfollit del Boix

Totes les fotos de la Fira de la Mongeta a Castellfollit del Boix

Un assessor financer assenyala les despeses reals de comprar un habitatge a Espanya: "Ho sé, és una bogeria"

Un assessor financer assenyala les despeses reals de comprar un habitatge a Espanya: "Ho sé, és una bogeria"

El Cadí La Seu planta cara, però cau a la pista del Perfumerias Avenida (69-57)

El Cadí La Seu planta cara, però cau a la pista del Perfumerias Avenida (69-57)
Tracking Pixel Contents