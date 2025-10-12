Bàsquet / Super Copa Femenina
El CB Igualada cau a la pròrroga contra el Cerdanyola (61-63)
El CB Igualada va patir la segona derrota del curs a Copa Catalunya en caure a casa a la pròrroga contra el Promoviatges CBF Cerdanyola (61-63). Les jugadores de Joan Albert Cuadrat van acusar la falta d'encert per emportar-se un duel que semblava perdut abans de començar el darrer període. El caràcter de l'equip va permetre a les anoienques refer-se d'un dèficit de deu punts i forçar un temps suplementari en què els va sortir creu.
El partit va començar amb molta igualtat, amb un intercanvi de cistelles constant fins a arribar el descans. A la represa, la manca de punteria va ser un cop per al conjunt igualadí, que no trobava situacions còmodes amb avantatge per anotar. Aquest fet, sumat a un major encert visitant, va contribuir que el Cerdanyola s'escapés.
En l'últim quart, tot i partir amb un dèficit d'una desena de punts (33-43), van empatar el partit al final del temps reglamentari. A la pròrroga no van poder superar les rivals.
