Futbol
El CE Manresa en té prou amb dos gols en dos minuts per sumar la tercera victòria de la temporada (0-2)
El CE Manresa n’ha tingut prou amb dos gols en dos minuts per guanyar la UE Tona i sumar la tercera victòria de la temporada (0-2). El conjunt de Sergi Trullàs ha aprofitat dues errades prop de l’àrea local al voltant de la mitja hora de joc, totes dues culminades per Moha Ezzarfani, i s’ha endut el partit corresponent a la sisena jornada del grup cinquè de Tercera Federació.
El partit ha començat amb una versió poc lluïda dels dos equips. Ni Tona ni Manresa han estat especialment encertats amb la pilota als peus i no han trobat la manera d’acostar-se a l’àrea visitant amb prou perill per incomodar les línies defensives contràries. Ha estat una primera mitja hora encallada, amb moltes interrupcions i poc joc ofensiu. L’única arribada l’ha tingut el conjunt local amb un xut de falta de Javi Garcia des del costat dret que ha obligat Òscar Pulido a estirar-se i refusar l’intent amb una aturada meritòria.
Els de Trullàs n’han tingut prou amb connectar els cables una vegada per agafar avantatge. L’única acció col·lectiva de la primera (minut 36) en què els blanc-i-vermells han estat capaços de superar línies ha acabat amb gol. Moha Ezzarfani ha rebut en zona perillosa, ha girat sobre ell mateix amb un bon detall tècnic i ha buscat la incorporació d’Àlex Iglesias per banda esquerra. Tot i que la centrada del manresà no ha arribat a bon port, una bona pressió després de pèrdua dels homes d’atac ha servit per forçar una falta molt a prop de l’àrea.
Ha convertit l’acció en diana el mateix Ezzarfani, que ja n’havia fet unes quantes en la pretemporada. No ha estat la falta més ben executada, però la pilota ha impactat en la barrera local, que ha canviat la direcció del xut, i ha impossibilitat la reacció de Craviotto.
Tot just un minut després, un malentès entre els defensors visitants i un Bamta incansable en la pressió han forçat un mal refús del porter local, que s’ha desfet de la pilota com ha pogut. Ha caigut a peus de Moha, que no s’ho ha pensat dues vegades, ha xutat tal com li ha vingut des de molt lluny i ha batut Craviotto amb un xut col·locat al travesser.
La segona part ha començat amb un Tona decidit a buscar l’empat. Eduard Fortet ha canviat el dibuix i el seu equip ha fet un pas endavant. Els osonencs han controlat la possessió amb autoritat i han provat d’acostar-se a l’últim terç amb insistència. Ha estat bé la línia defensiva manresana, contundent en els duels individuals, per mantenir en vida el Manresa.
Pel que fa a les ocasions, l’únic que n’ha tingut ha estat el conjunt local. I de molt clares. Al minut 56, Sehu ha protagonitzat una bona conducció, enganxat a la banda dreta, s’ha desfet de Nico Olmedo i ha centrat per baix. Tot i que l’ha aprofitat Camaño dins l’àrea petita, ha arribat a temps Toni Badia per molestar-lo i forçar-li l’error en la rematada. Poc després (minut 61), Marc Vicente ha aparegut tot sol al segon pal i ha estat a punt de caçar una centrada al segon pal amb una rematada plàstica. Més endavant (minut 70), un xut de Nico des de la frontal que no semblava portar massa perill, s’ha complicat quan ha botat just davant de Pulido i se li ha escapat de les mans. Ha estat a punt d’arribar-hi Camaño, però s’ha avançat Matheus i l’ha refusat ben lluny de l’àrea. Finalment, ja en els instants finals, Pulido ha tret de sota pals una rematada de cap a boca de canó.
No obstant els nombrosos intents locals, el CE Manresa ha estat capaç de mantenir l’avantatge aconseguit a la primera part per endur-se els tres punts i escalar a les posicions de promoció d’ascens. A més, ha sumat la segona porteria a zero consecutiva, un aspecte de vital importància pels interessos de Trullàs, tal com va explicar fa uns dies a Regió7.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Commemoració del centenari de Verdaguer a Manresa: l'intent del franquisme d'«inculcar entre la població el sentiment d’espanyolitat»
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «La capacitat d'orientació ha minvat des que hi ha GPS i Google Maps, i la memòria s'ha perdut per la Viquipèdia»