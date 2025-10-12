LA JORNADA INTERNACIONAL
Espanya és a un pas del Mundial
Els de De la Fuente segellaran la seva classificació per a la cita als Estats Units, Mèxic i el Canadà del pròxim estiu guanyant Bulgària dimarts a Valladolid. Els gols van ser de Yeremi Pino i Oyarzabal. Ferran va fallar un penal.
Fermín de la Calle
Espanya és a un pas del Mundial. Una victòria de digestió pesada contra una Geòrgia numantina la deixa a un triomf de segellar el bitllet per als Estats Units, Mèxic i el Canadà (2-0). Els gols de Yeremi Pino i Oyarzabal semblen poc botí per a l’aclaparador domini d’una Espanya en què va brillar especialment Pedro Porro. Ara resta certificar la classificació matemàtica a Valladolid contra una feble Bulgària que no ha de ser obstacle per complir el tràmit.
El duel era una prova de maduresa per a una Espanya òrfena d’extrems, sense Nico ni Lamine, i davant una Geòrgia aspra amb cinc darrere i Kvaratskhelia i Mikautadze en atac. No obstant, la selecció de De la Fuente ha greixat els automatismes en un equip governat pel seu migcamp. I aquest partit, sense Carvajal, Huijsen, Rodri, Fabián, Nico i Lamine, era un test exigent.
Associació i no desbordament
Als cinc minuts una falta a Ferran dins de l’àrea va ser treta fora per l’àrbitre lituà Manfredas Lukjancukas, però el VAR el va enviar al monitor i va acabar deixant la jugada en piscina del blaugrana. Porro i Cucurella donaven profunditat en banda a Espanya amb Ferran i Yeremi Pino per davant d’ells. Hi havia més associació que desbordament en un onze híbrid amb tants titulars reconeixibles com meritoris. Les primeres escomeses van arribar des de la dreta, on es va ubicar Ferran i des d’on les centrades de Porro van crear problemes a un Mamardashvili dubitatiu. Una rematada tensa d’Oyarzabal va generar la primera ocasió clara passat el quart d’hora, però el ritme era massa plomís per desestabilitzar la defensiva Geòrgia.
Però el partit es va destapar en el minut 23, després d’una segona jugada en un córner que Pedri va tornar a l’àrea, en què va apareixer Le Normand a l’esquena de la defensa georgiana per tocar-la i assistir Yeremi Pino, que obria el marcador. La paciència va tenir premi, i quatre minuts després una altra passada en profunditat de Pedri va provocar una mala sortida de Mamardashvili, que va fer caure Ferran. L’encarregat dels penals, Oyarzabal, va deixar que ho fes Torres en el seu partit número 50 amb Espanya. Però Ferran el va malgastar. Error que ratifica la sagnia d’Espanya des dels 11 metres. La selecció ha fallat, en joc, el 29% dels penals llançats. Xifra que s’ha agreujat amb De la Fuente, amb qui se n’han marcat cinc i se n’han fallat tres.
Doble pal
Espanya continuava assetjant els georgians i acumulant ocasions: un xut de Porro a porta, una rematada de Merino a una centrada del lateral dret, una altra arribada del jugador de l’Arsenal, un xut d’Oyarzabal... Però al descans es va arribar amb un avantatge mínim i una possessió del 82%.
Va arrencar la selecció un punt més agressiva en la segona meitat, generant ocasions clares com dos pals de Porro i Oyarzabal, una rematada de Ferran, una altra arribada de Merino... Començava a ser preocupant la falta d’encert espanyol, que mantenia Geòrgia en el duel. Amb mitja hora per davant, el partit era més plàcid del que indicava el marcador, però el pla de Sagnol seguia viu. Fins que Oyarzabal va clavar a l’escaire una falta des de la mitja lluna de l’àrea.
Respirava alleujat De la Fuente amb el gol número 18 de l’ariet donostiarra, el seu cinquè gol en els últims sis partits de la selecció. Espanya complia els pronòstics i guanyava amb un futbol reconeixible d’aquesta selecció que De la Fuente ha greixat amb cura i paciència, i en què funcionen totes les peces, que a més s’intercanvien sense afectar el funcionament general. I el millor és que els futbolistes s’ho han cregut.
