El Gimnàstic és superior al Balaguer i suma tres punts (2-0)
Un doblet d'Hugo Rodríguez és clau per vèncer a un equip visitant que acaba jugant el partit amb nou jugadors
El primer equip del Gimnàstic de Manresa va aconseguir una bona victòria a casa contra el Balaguer (2-0) i manté la bona dinàmica després d'aconseguir la primera victòria la setmana passada. Els manresans van mostrar-se molt superiors al conjunt de la Noguera, que va acabar amb nou jugadors, i s'enfila a la zona noble de la classificació.
La primera meitat, tot i ser de color local, va tenir menys ritme, i els manresans, que dominaven, no van ser capaços d'aconseguir convertir les nombroses aproximacions en atac en ocasions clares de gol. Al descompte de la primera meitat, els visitants es van quedar amb deu després que Alexandre Farré, que ja tenia una groga, subjectés Hugo Rodríguez quan marxava sol cap al porter.
Amb un home més, la superioritat del conjunt de Carlos López va ser encara més gran, i al minut 52 el mateix Rodríguez anotava de rebot en una jugada on, si no hagués entrat la pilota, probablement s'hauria xiulat penal a favors de l'equip manresà. Set minuts després, els visitants perdien un segon jugador quan Pol Cervera va tallar una pilota amb la mà en una jugada clara de perill i rebia la targeta vermella directa.
Amb el partit encarrilat, els manresans es van dedicar a controlar i van tenir ocasions comptades per anotar. A quatre minuts pel final, de nou Rodríguez anotava el gol de la tranquil·litat després de rebre una passada a l'esquena de la defensa i definir davant Adrià Albuquerque. A partir de la sentència, els locals van adormir el partit i no hi va haver accions perquè tornés a haver-hi gols.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Roura, Grifell, Fornell, Torras, Domenech (Girard 81’), Chumachenko (Bertran 88’), Rodríguez, Quesada (Rubio 57’), Castillo (Wiltbank 46’), Bravo i Martín (Lamuela 70’).
CF BALAGUER: Albuquerque, Farré, Grau (Genís Angerri 73’), Gerard Angerri, Aires (Camara 60’), Bayona (Delgado 70’), Solano, Coll, Espinar (Rosanes 46’), Cervera i Céspedes.
ÀRBITRE: Jose María Rodríguez, auxiliat per Aleix del Pozo i Marc Armengol.
GOLS: 1-0 Rodríguez min 52, 2-0 Rodríguez min 86.
