L’Igualada Rigat ha obtingut una victòria molt treballada davant el Calafell al pavelló de Les Comes (4-1). El conjunt de Marc Muntané ha resistit les envestides inicials dels visitants i s’ha endut els tres punts amb quatre gols a la segona part. Amb el triomf, els arlequinats escalen a la cinquena posició a la classificació de l’OK Lliga.
Tot i que els cinc gols han arribat a la segona part, la primera ha estat d’altíssimes revolucions i amb ocasions a totes dues bandes. Només començar-la, Arnau Martínez ha deixat clar als calafellencs que no es deixaria superar fàcilment amb una aturada espectacular a boca de canó. El porter arlequinat, que signa un gran inici de temporada, ha acabat el primer temps amb dotze aturades i ha mantingut el marcador obert per a la represa.
A l’altre costat, els arlequinats han tingut una cinquena d’ocasions prou bones. Primer, dues pèrdues amb els jugadors visitants descol·locats per muntar dues transicions ràpides que no han acabat amb èxit i, més endavant, un xut tímid de Joan Ruano, un altre de Miguel Cañadillas des de dins l’àrea i un pal d’Àlex Cardil.
L’empat s’ha mantingut fins més enllà de la mitja hora de joc, quan Marc Carol ha posat per davant els arlequinats després de culminar una transició molt ràpida. Ho havia provat en primera instància Marc González i després Matias Pascual. Tots dos s’han topat amb Martí Serra. A la tercera, ha anat la vençuda. Carol ha agafat la pilota dins l’àrea i ha culminat l’acció amb un xut col·locat al travesser, impossible d’aturar pel porter calafellenc. El gol ha fet esclatar un pavelló de Les Comes gairebé ple que s’ha posat dempeus i ho ha celebrat amb moltíssima ràbia.
Tot just tres minuts després, ha arribat el segon gol, aquest de Marc González. El xut del sitgetà s’ha passejat per sobre la línia de gol i Serra l’ha enviat cap dins mentre provava de refusar amb el braç esquerre.
La situació s’ha complicat força al cap de poca estona. Àlex ha comès un penal, l’àrbitre li ha ensenyat la targeta blava i ha deixat els arlequinats dos minuts amb inferioritat numèrica. Malgrat que Arnau s’ha fet gegant sota pals i ha aturat la doble oportunitat d’Aleix Marimon, Quim Gabarró ha fet el 2 a 1 al cap d’un minut i deu segons. Esbufegava Muntané a la banqueta mentre consultava els segons que els quedaven amb un home menys.
No ha anat més enllà. A més, Carles Domènech ha arribat tardíssim a un xoc amb Ruano i l’ha atropellat amb l’estic. L’acció ha estat castigada amb targeta blava i els arlequinats ho han aprofitat per recuperar la diferència amb un golàs des de molt lluny de Roger Bars. En els minuts finals, una targeta blava sobre Jepi Selva ha permès a Marc González sentenciar el partit amb el quart gol.