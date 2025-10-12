Bàsquet / Copa Catalunya Femenina
L’ASFE aprofita una bon tercer quart per guanyar (64-62)
El conjunt dirigit per Sergi Hormigo pateix en els últims instants, però suma el primer triomf del curs davant el Samà Vilanova SAF
El Petropintó ASFE va sumar la primera victòria del curs contra l’Intersport Olaria-Samà Vilanova SAF (64-62) en un duel de dues meitats oposades. Les bagenques van anar per darrere en el marcador al llarg d’un primer acte força igualat marcat pels detalls. A la represa, les de Sergi Hormigo van entrar amb una marxa més, fet que els hi va permetre capgirar el resultat i escapar-se per més de deu punts. En l’últim període, les locals no van consolidar aquesta tendència i van arribar a veure perillar la victòria.
Les jugadores més destacades de l'ASFE van ser Ariadna Fontanet i Laura Colldeforn, autores de 17 i 13 punts, respectivament.
El pròxim dissabte intentaran sumar la segona i equilibrar el balanç de victòries i derrotes al feu del Club Natació Terrassa a le sis de la tarda.
