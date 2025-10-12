Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet / Copa Catalunya Femenina

L’ASFE aprofita una bon tercer quart per guanyar (64-62)

El conjunt dirigit per Sergi Hormigo pateix en els últims instants, però suma el primer triomf del curs davant el Samà Vilanova SAF

Anna Fornells intenta una cistella a anella passada

Anna Fornells intenta una cistella a anella passada / Jordi Biel

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Petropintó ASFE va sumar la primera victòria del curs contra l’Intersport Olaria-Samà Vilanova SAF (64-62) en un duel de dues meitats oposades. Les bagenques van anar per darrere en el marcador al llarg d’un primer acte força igualat marcat pels detalls. A la represa, les de Sergi Hormigo van entrar amb una marxa més, fet que els hi va permetre capgirar el resultat i escapar-se per més de deu punts. En l’últim període, les locals no van consolidar aquesta tendència i van arribar a veure perillar la victòria.

Les jugadores més destacades de l'ASFE van ser Ariadna Fontanet i Laura Colldeforn, autores de 17 i 13 punts, respectivament.

El pròxim dissabte intentaran sumar la segona i equilibrar el balanç de victòries i derrotes al feu del Club Natació Terrassa a le sis de la tarda.

