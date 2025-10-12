Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet / Lliga Femenina 2

El Manresa CBF remunta i obté el primer triomf contra el Barakaldo (51-49)

Dos tirs lliures de Iona Garcia, la millor de les locals amb 16 punts, i un tap d’Elia Páez decanten el duel a favor del conjunt de Marc Rovirosa

Iona Garcia efectua un llançament, ahir contra el Barakaldo

Iona Garcia efectua un llançament, ahir contra el Barakaldo / Oscar Bayona

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Manresa CBF ha firmat una espectacular victòria amb remuntada contra el Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo en el seu debut a casa en la segona jornada de la Lliga Femenina 2. Dos tirs lliures de Iona Garcia, la millor del duel amb 16 punts, i un tap d’Elia Páez han decantat la balança a favor de les bagenques.

El partit ha començat amb poc ritme per part d’ambdós conjunts. Els canells s’encongien i el marcador parcial del primer període lluïa un migrat 9-9. Les de Marc Rovirosa no veien l’encert de cara cistella i les basques, sense estar gaire més fines, obrien un lleuger avantatge de sis punts al descans. El pas pels vestidors semblava que mantenia la tònica del primer acte, amb unes manresanes que volien, però que no podien.

Afortunadament per als seus interessos, el flascó de les essències s'ha destapat en el darrer període, moment en què van anotar més que en el que portaven de matx. Aquest fet va propiciar que equilibressin el duel fins a arribar a un final a cara o creu que les manresanes, impulsades pel seu públic, van decidir a favor seu.

En el següent partit es desplaçaran a Galícia per afrontar un compromís d’altura, l’ara líder Maristas Coruña.

