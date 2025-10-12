Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Judo

La moianesa Carla Ubasart obté el bronze a la Copa d'Europa de judo de Màlaga

La judoka supera fins a tres rondes de repesca per ascendir al tercer graó del podi

Carla Ubasart celebra la tercera posició final

Carla Ubasart celebra la tercera posició final / RFJYDA

Jordi Agut

Manresa

La judoka moianesa Carla Ubasart ha pujat aquest diumenge al tercer graó del podi de la Copa d'Europa disputada a Màlaga en la categoria de menys de 57 quilos. I ho ha fet superant fins a tres rondes de repesca, en una important fita després de superar llargues temporades de lesions.

Ubasart, qui ja havia esta cinquena enguany a la Copa el Món de Ljubljana, ha superat en la fase inicial la portuguesa Raquel Bras i la gallega Kautar Samorah Laki, però ha perdut en l'accés a semifinals contra a francesa Alya de Carvalho, qui posteriorment es penjaria la medalla d'or.

Ha iniciat aleshores un llarg trajecte cap a la medalla que ha iniciat amb un ippon sobre la neerlandesa Pleuni Cornelisse i ha seguit amb dues victòries més, contra la turca Hasret Bozkurt, principal favorita, i la suïssa Olivia Gertsch.

La competidora de Moià, de 31 anys, sembla totalment recuperada de les greus lesions que van fer témer per la seva carrera i podrà afrontar les pròximes competicions amb ànim després d'aquest resultat.

