Judo
La moianesa Carla Ubasart obté el bronze a la Copa d'Europa de judo de Màlaga
La judoka supera fins a tres rondes de repesca per ascendir al tercer graó del podi
La judoka moianesa Carla Ubasart ha pujat aquest diumenge al tercer graó del podi de la Copa d'Europa disputada a Màlaga en la categoria de menys de 57 quilos. I ho ha fet superant fins a tres rondes de repesca, en una important fita després de superar llargues temporades de lesions.
Ubasart, qui ja havia esta cinquena enguany a la Copa el Món de Ljubljana, ha superat en la fase inicial la portuguesa Raquel Bras i la gallega Kautar Samorah Laki, però ha perdut en l'accés a semifinals contra a francesa Alya de Carvalho, qui posteriorment es penjaria la medalla d'or.
Ha iniciat aleshores un llarg trajecte cap a la medalla que ha iniciat amb un ippon sobre la neerlandesa Pleuni Cornelisse i ha seguit amb dues victòries més, contra la turca Hasret Bozkurt, principal favorita, i la suïssa Olivia Gertsch.
La competidora de Moià, de 31 anys, sembla totalment recuperada de les greus lesions que van fer témer per la seva carrera i podrà afrontar les pròximes competicions amb ànim després d'aquest resultat.
