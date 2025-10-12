La Pirinaica planta cara al líder però acaba caient per la mínima (0-1)
Un solitari gol de Yusuke Ito deixa sense punts a l'equip de la Mion, que va fer mèrits per endur-se almenys un punt contra un Singuerlín molt sòlid en defensa
La Pirinaica va mostrar bones sensacions i va fer mèrits per aconseguir un bon resultat davant el líder del grup, el Singuerlín, però va caure per la mínima (0-1) en un partit on només va faltar el gol. Els manresans segueixen amb només tres punts, al llindar de la zona de descens.
L'inici del partit va ser molt igualat, entre una Pirinaica que li agradava tenir la pilota, però que anava a ràfegues, i un Singuerlín ben ordenat a darrere, eficaç a les dues àrees i que aconseguia tenir les accions de perill a través de jugades directes. Els manresans, poc fins de cara a porteria, no aconseguien finalitzar les aproximacions. Els últims deu minuts de la primera meitat van ser de domini creixent del conjunt local, amb un parell d'accions de perill protagonitzades per Eloi Moral i Biel Rodríguez que no trobaven porteria.
Aquest domini es va fer palès a la segona meitat, quan els de Romans Carrillo van agafar les regnes de l'enfrontament en un dels millors trams de partit que ha fet el conjunt manresà al llarg de la temporada. Rodríguez va estavellar una pilota al pal i Arnau Puentes també va tenir una ocasió clara. Quan més semblava que havia d'arribar el gol local, amb diverses arribades i centrades, va ser quan l'equip de Santa Coloma de Gramenet va anotar el que seria l'únic gol del partit. Després d'un llançament de falta lateral, hi va haver un parell de rebots i va ser Yusuke Ito, que ja havia anotat contra el Gimnàstic dues setmanes abans, que va marcar amb un fort cop de cap que va tocar al pal. Els manresans van lluitar fins al final, amb un parell més d'ocasions molt clares, però el Singuerlín se sentia còmode mantenint el marcador i els locals no van poder aconseguir el gol de l'empat.
FC PIRINAICA: Del Río, Nocete (de Verdonces 29’), Moral, Rodríguez (Alsina 60’), Cosano (Morell 60’), Puentes (Peñarrubia 83’), Bojang (Lopez 72’), Santiago, Samper, Altimira i Djibo.
CF SINGUERLÍN: Tomás, Aguilera, Ito, Llorens (Jané 60’), Jansa, Adalid, (Batista 46’) Carricondo, Aguilar (Cañete 60’), Macarulla (Salgado 60’), Creixell i Fernandez.
ÀRBITRE: Mohamed el Azaoui, auxiliat per Adrián Pastor i Edgar Boix.
GOLS: 0-1 Ito min 69.
