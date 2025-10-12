El Puig-reig va empatar sense gols contra un dels equips capdavanters, el Sant Quirze (0-0), en un duel on cap dels dos conjunts va ser capaç de trobar ocasions clares i que va estar marcat per una expulsió per conjunt. Els del Berguedà acumulen dos partits sense vèncer, però es mantenen sisens, a una posició de les places de promoció.
El partit ha començat amb un Sant Quirze que pressionava alt i els locals sense trobar-se còmodes. Amb el pas dels minuts, els de Xavi Díaz han anat guanyant possessió i han començat a tenir tímides aproximacions, però no estaven fins en les darreres passades i la porteria de Daniel Mullor no passava perill. A l'altra banda, el porter local, Lluc Guiteras, resolia amb solvència la poca feina que se li presentava. Els últims minuts van ser més dominants de l'equip local i Levani Bandzeladze va estavellar una pilota al pal en un llançament de falta.
La segona meitat començava amb un guió similar, però el partit es va trencar aviat amb la segona targeta groga a Joan Santasusagna per una rigorosa falta al mig del camp. Els puig-regencs resistien bé amb un home menys i, només deu minuts després, el visitant Antoni Gargallo era expulsat amb vermella directa per un cop de colze sobre un dels centrals berguedans. Amb els dos equips jugant amb deu, el partit es va descontrolar i cap dels dos equips va tenir opcions reals de desencallar el partit.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Prat, Domínguez (Pons 76’), Fernandez (Pons 55’), Claret (Balmes 55’), Divins, Santasusagna, Bandzeladze (Guettaf 55’), Rovira, Dueñas i Marsiñach (Lorenzo 83’).
FC SANT QUIRZE VALLÈS: Mullor, Bacardit, Pujol, Gómez, Escoda (Pujol 66’), Gargallo, Poch (P. Trinidad 66’), Berenguer, Lopez, Petit i J. Trinidad (El Mesellek 55’).
ÀRBITRE: Carles Salse, auxiliat per Joel Adrià Lumbierres i Rodrigo Ibargüengoitia.