El San Mauro va deixar-se tres punts tot i practicar un bon futbol per la falta de contundència a les àrees i la mala sort i va caure contra el Valls (1-3). Els anoiencs cauen a l'onzena posició i acumulen dues derrotes seguides.
L'inici de partit va ser bo pels locals, però de seguida es van trobar amb un gol en contra. Al minut sis, una falta lateral executada pels visitants acabava a l'àrea i Lluc Maymó la introduïa en pròpia per avançar als vallencs. La reacció va ser immediata i, també a pilota parada, Gerard Marquillas aconseguia fer l'empat. Durant la resta de la primera meitat, els de Santa Margarida de Montbui van gaudir de la possessió i d'aproximacions de perill, sortint des de darrere i inquietant la porteria rival. Fins i tot, Yanis Nuñez va anotar un gol que l'àrbitre va anul·lar per fora de joc.
Ja a la segona meitat, els anoiencs seguien dominant mentre que el Valls es tancava a darrere amb la intenció de protegir el punt. Al minut 58, els visitants centraven una pilota que sobrevolava l'àrea, però es trobava amb Albert Masegosa, que també s'anotava amb pròpia porteria quan els visitants amb prou feines havien xutat a porteria. Aquest gol va descentrar l'equip local, que va perdre l'ordre en atac i va patir més del compte, sense poder anotar. A deu minuts pel final, en una jugada aïllada, Jean Claude Bile va fer el gol de la sentència. El local Marc Enríquez va estavellar una pilota al pal i Pol Romeu va provocar una mà en el temps de descompte que el col·legiat va considerar no punible, i no hi va haver temps per més.
UD SAN MAURO: Martínez, Masegosa, García, Enriquez, Navarro (Escamilla 84’), Aribau (Espinosa 69’), Yáñez (Puche 63’) Maymó, Nuñez (Romeu 63’), Guilas (Sarsanedas 69’) i Marquillas.
UE VALLS: Fernandez, Domingo, Miró, Palau (Barroso 46’), Suárez (Ciuró 81’), Prades (Morell 74’), Fe, Santiago (Vega 89’), Gómez (León 74’), Bile (El Mansori 81’) i Lorca (Zhovtenko 63’).
ÀRBITRE: Germán Navarro, auxiliat per Nina Torralbo i Marcel Pagès
GOLS: 0-1 Maymó (pp) min 6, 1-1 Marquillas min 9, 1-2 Masegosa (pp) min 58, 1-3 Bile min 77.