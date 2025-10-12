Waterpolo / Segona Divisió
Els penals derroten el CN Manresa en el seu debut a la piscina del Canoe (14-13)
Els manresans desaprofiten una pena màxima a 232 segons del final, amb 9 a 9 al marcador
La lesió del porter Aaron Wilson, millor jugador del partit, al tercer quart, una altra de les claus del resultat
Els penals han condemnat el CN Manresa a la piscina del Canoe, en la primera jornada de la Segona Divisió espanyola de waterpolo. El partit ha acabat amb empat a 9 gols, després que els manresans hagin desaprofitat fins a tres penes màximes a l’últim quart, un a 23 segons del final. El desempat s'ha resolt a la tanda de penals, en què els madrilenys s'han imposat per 5 a 4. El porter californià Aaron Wilson ha estat escollit el millor jugador del partit.
Les alternatives al marcador han estat constants, amb diferències curtes, d’entre 1 gol (el Canoe) i 2 gols (el CN Manresa). La màxima l'han tinguda els nedadors de David Torilo al final del tercer parcial (5-8), tres gols d’avantatge esperançadors. En aquest tercer període, s'ha lesionat el porter Aaron Wilson.
Tot i aquesta baixa sensible, els manresans podien haver ampliat l'avantatge 4 si Ivan Martínez, primer, o Arnau León, tot seguit, haguessin transformat els dos penals a l’inici de l'últim quart que han xutat.
En canvi, sí que han marcat els madrilenys els dos que els han xiulat en les jugades següents.
Amb el 9 a 9 al marcador i amb 23 segons per jugar-se, Biel Fernández ha disposat d'un últim llançament de penal, que tampoc ha sabut transformar i que hauria estat definitiu.
A la tanda de penals per desfer l'empat, els madrilenys els han marcat tots, mentre que els manresans han fallat el tercer.
Amb aquest resultat, el CN Manresa se situa 6è, amb 1 punt. A la pròxima jornada, els manresans rebran el CDW Màlaga, segon classificat amb 3 punts, els mateixos que el CW Elx, primer.
