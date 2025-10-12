Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Waterpolo / Segona Divisió

Els penals derroten el CN Manresa en el seu debut a la piscina del Canoe (14-13)

Els manresans desaprofiten una pena màxima a 232 segons del final, amb 9 a 9 al marcador

La lesió del porter Aaron Wilson, millor jugador del partit, al tercer quart, una altra de les claus del resultat

El porter californià Aaron Wilson va ser escollit millor jugador del partit

El porter californià Aaron Wilson va ser escollit millor jugador del partit / CE Manresa

Jordi Badia Perea

Manresa

Els penals han condemnat el CN Manresa a la piscina del Canoe, en la primera jornada de la Segona Divisió espanyola de waterpolo. El partit ha acabat amb empat a 9 gols, després que els manresans hagin desaprofitat fins a tres penes màximes a l’últim quart, un a 23 segons del final. El desempat s'ha resolt a la tanda de penals, en què els madrilenys s'han imposat per 5 a 4. El porter californià Aaron Wilson ha estat escollit el millor jugador del partit.

Les alternatives al marcador han estat constants, amb diferències curtes, d’entre 1 gol (el Canoe) i 2 gols (el CN Manresa). La màxima l'han tinguda els nedadors de David Torilo al final del tercer parcial (5-8), tres gols d’avantatge esperançadors. En aquest tercer període, s'ha lesionat el porter Aaron Wilson.

Tot i aquesta baixa sensible, els manresans podien haver ampliat l'avantatge 4 si Ivan Martínez, primer, o Arnau León, tot seguit, haguessin transformat els dos penals a l’inici de l'últim quart que han xutat.

En canvi, sí que han marcat els madrilenys els dos que els han xiulat en les jugades següents.

Amb el 9 a 9 al marcador i amb 23 segons per jugar-se, Biel Fernández ha disposat d'un últim llançament de penal, que tampoc ha sabut transformar i que hauria estat definitiu.

A la tanda de penals per desfer l'empat, els madrilenys els han marcat tots, mentre que els manresans han fallat el tercer.

Amb aquest resultat, el CN Manresa se situa 6è, amb 1 punt. A la pròxima jornada, els manresans rebran el CDW Màlaga, segon classificat amb 3 punts, els mateixos que el CW Elx, primer.

Els penals derroten el CN Manresa en el seu debut a la piscina del Canoe (14-13)

