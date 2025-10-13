L’Avinent Manresa guanya la final B3 del Campionat d’Espanya de clubs Sub16
Redacció
Les noies de l’Avinent Manresa es van imposar en la Final B3 del Campionat d’Espanya de clubs Sub16, que es va disputar dissabte a les pistes municipals del Congost. Van sumar 8 primeres posicions, 3 segons i 5 terceres.
L’Avinent Manresa va sumar 11.604 punts IAAF. El podi el van completar l’Atletismo Intec Zoiti, d’Osca, que sumar 11.702 punts i l’Hinaco Monzón, que va arribar als 9.439 punts. Els altres tres clubs participants van ser l’Atletisme Dianium (9.334), el CA Es Raiguer (9.295) i el CC Tenerife Santa Cruz (7.821).
Els primers llocs els van obtenir Aina Velasco al martell (55,56 m), , Thais Conill a la perxa (3,12 m i mmp), Arianna Giacardi (a l’alçada (1,48 m), Anna Recuenco en disc (38,85 m), Paula Valentina Petrizell en els 600 m (1:49.53), Cristina Bach en el triple salt (11,01 m), Queralt Garcia en els 100 m tanques (17.01) i Anna Mas en els 1.500 m obstacles (5:32.34).
Els segons llocs van ser per a Jana Manubens en la llargada (4,61 m), Montserrat Fresnillo en els 300 m (43.70) i Martina Martínez a la javelina (30,17 m).
I terceres, Èlia Vivó en els 3.000 m (13:04.25), Magalí Jounou en els 3.000 m marxa (17:14.41, mmp), Jana Romero en els 1.000 m (3:22.16), Mariona Bort en els 300 m tanques (51.25, mmp) i el relleu 4x300 (3:09.44) integrat per Fresnillo, Bentaleb, Petrizelli i Manubens.
També van contribuir amb els seus punts, Queralt Casellas, quarta en els 100 metres llisos (14.69), la cinquena posició del quatet de relleus 4x100 meres (55.61) que van formar Casellas, Bort, Garcia i Martínez, i Rita Serra, sisena en el pes (5,10 m).
L'Avinent Manresa va dominar la final des de la primera prova i fins a l'última.
