FUTBOL (SELECCIÓ)
Ferran és desconvocat i torna a casa amb una sobrecàrrega
El jugador «va referir molèsties musculars després de completar el partit contra Geòrgia a Elx»
Fermín de la Calle
Ferran Torres també torna a casa abans de temps. El davanter del Futbol Club Barcelona ha sigut desconvocat per la selecció i repeteix el mateix camí que Dani Olmo, i torna a Barcelona després de patir unes molèsties després del partit que va jugar a Elx contra Geòrgia dissabte passat. La diferència, almenys així ho afirma el comunicat de la Reial Federació Espanyola de Futbol, és que el blaugrana no torna amb cap lesió.
Segons l’informe dels serveis mèdics de la RFEF: «Després de completar el partit contra Geòrgia a Elx, va referir molèsties musculars que van ser avaluades pels serveis mèdics de la RFEF incloent-hi la realització de proves complementàries, i van diagnosticar una sobrecàrrega muscular sense lesió anatòmica associada. Davant la proximitat del partit contra Bulgària, mantenint la política de no córrer riscos i prioritzar la salut del jugador es procedeix a desconvocar-lo. Els serveis mèdics del FC Barcelona estan informats de tots els detalls».
Segon cas al Barça
Torres és el segon cas de jugadors del Barça que tornen a casa tocats, després que Dani Olmo hagi tornat a la ciutat comtal amb una ruptura del soli de la cama esquerra que arrossega un pronòstic de tres a quatre setmanes de baixa. Si es confirmar l’abast de la lesió, Olmo estaria descartat per al clàssic del 26 d’octubre, i es perdria un mínim de cinc partits: Girona, Olympiacos, Reial Madrid, Elx i Bruges. En el club blaugrana, l’entrenador Hansi Flick ja havia mostrat el seu enuig per com s’havia gestionat l’assumpte de Lamine Yamal, que va tornar lesionat de la selecció i s’ha perdut partits amb el seu club.
El defensa madridista Dean Huijsen, també va abandonar la concentració de la setmana sense jugar contra Geòrgia a causa d’una fatiga muscular que va convidar els serveis mèdics a enviar-lo a casa, i va ser substituït per Aymeric Laporte. Sembla que la densitat del calendari està fent efecte en aquesta finestra de seleccions, especialment amb els jugadors del Barcelona. No està previst que Luis de la Fuente cridi cap futbolista per suplir la baixa de Ferran contra Bulgària en el partit d’aquest dimarts a Valladolid.
