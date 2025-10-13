A l’Igualada Femení se li escapa el triomf a l’últim minut (3-3)
Les igualadines dominaven el partit 3-2 contra el Generali HCPalau, el campió vigent, després de remuntar el marcador a 3 minuts del final
Redacció
Punt agredolç per a l’Igualada Femení Grupo Guzmán en el seu partit contra el Generali HC Palau, el vigent campió de la Nacional Catalana. Tenien el partit guanya a menys de minut i mig per al final, després d’haver remuntat un 1 a 2 en contra i situar-se amb avantatge a tres minuts de l’acabament del partit corresponent a la quarta jornada. Amb aquest empat, les igualadines se situen setenes amb 7 punts, i queden a dos punts dels sis equips que té per davant.
Tot i el bon punt obtingut, l’equip lamenta més els dos punts perduts i, sobretot, que «continuem pagant massa cars els errors defensius que, contra l’actual campió de la competició, és donar massa avantatge en un partit en què vam ser superiors», va valorar l’entrenador Carlos Piernas.
El partit va començar molt ràpid i intens, amb atacs constants a una porteria i l'altra. El tècnic local va demanar un temps mort passat l’equador de la primera meitat, amb l’objectiu d’ordenar les seves jugadores. Les indicacions va semblar que tenien efecte, perquè de seguida les locals van crear dues bones ocasions de jugadora contra portera, però que Leire Cazorla va saber neutralitzar.
I, pràcticament en l’única ocasió de què van disposar les vallesanes, es van avançar en aprofitar Èlia Singla una bola que havia quedat morta a dins de l’àrea per batre Besa.
A la sortida d’un altre temps mort demanat pel tècnic local, Maria Just va culminar una molt bona assistència de Carla Claramunt per posar l’empat al marcador. Amb aquest resultat, es va arribar al descans.
L’empat es va mantenir fins a l’últim tram de partit, en què ñles visitants es van tornar a avbançar a set minuts pel fina i un minut després que Eva Besa aturés un penal a Maria Serra.
Els darrers minuts van ser una bogeria d’hoquei. Rut Bayer va tornar a empatar el partit amb un xut llunyà i tot just un minut després, amb tot el Palau bolcat a buscar la victòria, un contracop fulminant Maria Just va avançar per primera vegada l’Igualada.
Quedaven tres minuts, i semblava que els tres punts es quedarien a Les Comes, sobretot perquè durant tot el partit les igualadines havien estat superiors a les palauenques. Però, un error en defensa a 90 segons del final, va permetre a Martina Gay fer el 3 a 3 final.
A la pròxima jornada, l’Igualada Femení visitarà la pista del Sant Cugat, tercer classificat amb 9 punts. Serà diumenge, a les 18.00.
IGUALADA FEMENÍ GRUPO GUZMÁN (3): Eva Besa (P), Maria Just, Carmina Muñoz, Rut Bayer, Guiomar Pardiña, Abril Besa, Inés Gaivéu, Carla Claramunt, Vicky Guzzo (P).
GENERALI HC PALAU (3): Leire Cazorla 8P), Maria Serra, Martina Casals, Aina Poch, Martina Solans, Èlia Singla, Martina Gay, Mariona Roca (P)..
ÀRBITRES: Marc Viñals Colomé i Joan Rovira i Mañé.
GOLS: 0-1 (m. 9), Èlia Singla; 1-1 (m. 4), Maria Just; 1-2 (m. 33), Aina Poch; 2-2 (m. 36), Rut Bayer; 3-2 (m. 37), Maria Just; 3-3 (m. 39), Martina Gay.
