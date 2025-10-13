Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Voleibol | Primera Divisió espanyola

L’AE Vòlei Manresa planta cara al líder Tren de Sóller, però cedeix 0-3

L'equip de l'AE Vòlei Manresa, dissabte en acaba el partit

L'equip de l'AE Vòlei Manresa, dissabte en acaba el partit / AEV Manresa

Redacció

Manresa

L’AE Vòlei Manresa va ser capaç de plantar cara el CVS Tren de Sóller, el líder del Grup B de la Primera Divisió espanyola, però va acabar cedint la victòria per 0 a 3, en la segona jornada de lliga, un marcador que no reflecteix la igualtat que hi va haver en els dos primers sets.

«Vam millorar tant en la defensa com a no cometre errors no forçats, però no en vam tenir prou per sumar algun punt contra el club acabat de baixar i que, sens dubte, és l’equip més endreçat del grup», va explicar l’entrenador de l’equip manresà, Dídac Martínez.

La prova de la resistència va ser el segon set, que no es va resoldre fins al 37-39. Els altres dos parcials van ser 23-25, el primer, i 18-25 en el tercer i definitiu.

L’AE Vòlei tenia la baixa del col·locador Gerard Font, lesionat a la primera jornada. «La part positiva va ser tornar a tenir a la pista Edu Blanco, el col·locador amb millor palmarès del club i que ens va venir a ajudar», destaca Martínez.

L’AE Vòlei tornarà a jugar a la seva pista de l’Ateneu Les Bases aquest dissabte que ve, a partir de les 16.00 h, contra el CV Barberà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
  2. Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
  3. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  4. Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
  5. El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
  6. Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
  7. Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
  8. Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus

1,57 milions d'euros més en tributs municipals a Manresa l'any que ve

1,57 milions d'euros més en tributs municipals a Manresa l'any que ve

Trump anuncia l'inici de la segona fase de les negociacions de pau a Gaza després de l'alliberament dels ostatges

Trump anuncia l'inici de la segona fase de les negociacions de pau a Gaza després de l'alliberament dels ostatges

El Govern espanyol proposa apujar la quota dels autònoms entre 11 i 200 euros el 2026

El Govern espanyol proposa apujar la quota dels autònoms entre 11 i 200 euros el 2026

El tram del carrer Sant Antoni Maria Claret de Manresa recupera el doble sentit

El tram del carrer Sant Antoni Maria Claret de Manresa recupera el doble sentit

L’Avinent Manresa guanya la final B3 del Campionat d’Espanya de clubs Sub16

L’Avinent Manresa guanya la final B3 del Campionat d’Espanya de clubs Sub16

Desolació a Santa Bàrbara després de la riada: «Veus com l'aigua està envaint casa teva, però per desgràcia no hi pots fer res»

Desolació a Santa Bàrbara després de la riada: «Veus com l'aigua està envaint casa teva, però per desgràcia no hi pots fer res»

L’AE Vòlei Manresa planta cara al líder Tren de Sóller, però cedeix 0-3

L’AE Vòlei Manresa planta cara al líder Tren de Sóller, però cedeix 0-3

Colònies de Borredà reuneix 500 persones per celebrar els 50 anys

Colònies de Borredà reuneix 500 persones per celebrar els 50 anys
Tracking Pixel Contents