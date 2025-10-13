Voleibol | Primera Divisió espanyola
L’AE Vòlei Manresa planta cara al líder Tren de Sóller, però cedeix 0-3
Redacció
L’AE Vòlei Manresa va ser capaç de plantar cara el CVS Tren de Sóller, el líder del Grup B de la Primera Divisió espanyola, però va acabar cedint la victòria per 0 a 3, en la segona jornada de lliga, un marcador que no reflecteix la igualtat que hi va haver en els dos primers sets.
«Vam millorar tant en la defensa com a no cometre errors no forçats, però no en vam tenir prou per sumar algun punt contra el club acabat de baixar i que, sens dubte, és l’equip més endreçat del grup», va explicar l’entrenador de l’equip manresà, Dídac Martínez.
La prova de la resistència va ser el segon set, que no es va resoldre fins al 37-39. Els altres dos parcials van ser 23-25, el primer, i 18-25 en el tercer i definitiu.
L’AE Vòlei tenia la baixa del col·locador Gerard Font, lesionat a la primera jornada. «La part positiva va ser tornar a tenir a la pista Edu Blanco, el col·locador amb millor palmarès del club i que ens va venir a ajudar», destaca Martínez.
L’AE Vòlei tornarà a jugar a la seva pista de l’Ateneu Les Bases aquest dissabte que ve, a partir de les 16.00 h, contra el CV Barberà.
