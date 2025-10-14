Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol

El Barça oficialitza el seu acord amb Ed Sheeran per a la samarreta del clàssic: horaris de venda

El cantant britànic lluirà el logo del seu nou àlbum, ‘Play’, a la samarreta blaugrana dels equips masculí i femení

El Barça inclou a l’equipament per al clàssic la imatge i la música del nou disc d’Ed Sheeran

El Barça inclou a l’equipament per al clàssic la imatge i la música del nou disc d’Ed Sheeran / VÍDEO: FC BARCELONA / EFE

Giacomo Leoni Amat

Ed Sheeran serà el primer artista pop masculí a col·laborar amb el Barça per a la seva exclusiva samarreta del clàssic, partit que es disputarà el 26 d’octubre a les 16.15 h. El cantant britànic serà el setè artista a fer-ho fruit del patrocini de Spotify, unint-se a Drake, Travis Scott, Rosalía, Karol G, The Rolling Stones i Coldplay. El logotip que apareixerà a la samarreta serà el del seu últim àlbum ‘Play’, i es posarà en prevenda de manera exclusiva avui mateix a les 22 hores. El Barça femení també vestirà l’exclusiva samarreta davant el Granada el 19 d’octubre.

Prevenda exclusiva

La samarreta es podrà aconseguir a les Barça Stores, a la plataforma d’‘e-commerce’ del Club i a la botiga Nike del Passeig de Gràcia de Barcelona durant una finestra de prevenda entre les 22.00 h de la nit del dia 14 i les 10 del matí de l’endemà. El club m’ha posat a disposició 1899 unitats, amb una picada d’ullet al seu any de fundació, en qualitat Match, i també 22 més amb la firma dels jugadors i jugadores titulars dels dos partits. Però les més exclusives seran les que portaran la firma de l’artista, un total d’11, de les quals encara es desconeix el preu.

A més de l’equipament de partit, el Barça també ha llançat una col·lecció d’altres peces de roba ‘lifestyle’ en ocasió de la col·laboració: dues samarretes, una dessuadora i una bufanda inspirades en l’imaginari visual de l’àlbum ‘Play’. En el vídeo promocional apareixen les diferents estrelles de les dues seccions del club culer al costat d’Ed Sheeran, i s’aprecien els detalls dels articles.

Tracking Pixel Contents