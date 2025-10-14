La Grada d'Animació respecta la decisió de Bàsquet Manresa de jugar contra el Hapoel a porta tancada
Una de les penyes més fidels lamenten que el partit no s'hagi suspès pel conflicte entre Israel i Palestina, però renuncien a participar en moviments de protesta
Enric Badia/Jordi Agut
La Grada d'Animació, un de les penyes de referència del Bàsquet Manresa, "respecta" la decisió de la junta directiva del club a l'hora de programar el partit de l'Eurocup de dimecres al vespre a porta tancada. Altres grups d'afeccionats han convocat mobilitzacions en les hores prèvies a la celebració del partit, però la Grada d'Animació afirma que no hi participarà.
El partit entre el Baxi i el Hapoel Jerusalem es disputarà sense públic, en una situació que no s'havia produït mai per motius polítics i de seguretat i que només té el precedent dels partits jugats durant la pandèmia de covid. És evident que el públic del pavelló manresà empeny de valent, però s'han prioritzat les raons de seguretat per als jugadors, tècnics i àrbitres davant la crispació social que ha generat l'atac dels darrers dos anys del govern israelia al poble palestí. I tot i que l'acord de pau entre el govern israelià i Hamas ha arribat (es va signar dilluns), tampoc hi ha hagut temps encara per veure si aquesta decisió apaivaga els ànims dels sectors més crítics, que no accepten haver de jugar contra representants de la lliga d'Israel.
La Grada d'Animació esperava que "les instàncies competents", l'organtizació de l'Eurocup i les federacions, prengessin la decisió de plantar cara a Israel i retirar els equips de la competició, però això no ha passat i davant la possibilitat que hi hagués incidents s'ha imposat la mesura de prevenció i els criteris de seguretat. El partit es jugarà sense públic, s'ha suspès tota l'activitat a la zona del Congost -inclosos entrenaments d'altres clubs i esports- i els Mossos estan treballant per barrar tots els accessos perquè afeccionats o moviments de suport a Palestina no es puguin apropar a la zona on es jugarà el partit.
