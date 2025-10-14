Waterpolo / Segona Divisió
David Torilo, tècnic del CN Manresa: «L’equip té caràcter i ambició»
L'entrenador es mostra satisfet del debut a la lliga espanyola, malgrat perdre per culpa dels penals i la lesió de Wilson
«És clar, si de tres penals que et xiulen ningú no és capaç de marcar-ne cap... ?», recorda l’entrenador del primer equip del CN Manresa, David Torilo, per explicar la derrota a la tanda de penals (14-13), en el debut de l’equip a la Segona Divisió espanyola de waterpolo. Tot i el resultat, Torilo valora que el seu equip va demostrar «molt caràcter i ambició».
El CN Manresa es va endur un punt de la piscina del Real Canoe B, gràcies a l’empat amb què va acabar el partit (9-9). El desempat es va resoldre als penals, en què els madrilenys van transformar els cinc llançaments, mentre que els manresans en van fallar un (5-4).
El sentiment final en acabar el partit era agredolç, perquè l’equip havia tingut la victòria molt a tocar. «A partir de la tercera part, nosaltres vam fer un pas endavant, vam igualar la intensitat d’ells, i els vam clavar un 0 a 4.»
Aquell parcial va donar al Manresa un màxim avantatge de tres gols (5-8) a l’inici de l’últim quart. Van ser en aquest període quan es va succeir dues situacions clau, per explicar l’empat al final dels 32 minuts, i el desenllaç als penals.
El primer, la lesió del porter californià Aaron Wilson, que en acabar va ser escollit el MVP del partit. «Sí, faltaven sis minuts i mig, entràvem amb avantatge al tram decisiu, però l’Aaron, que tenia una sobrecàrrega al maluc, va notar una punxada i em va demanar el canvi», relata Torilo. L’Oriol Albacete, porter fitxat del CN Terrassa i amb experiència a la Divisió d’Honor, encara no s’ha pogut incorporar per raons personals. El substitut a Madrid va ser el juvenil Ferran Garcia. «Sí, però al final, els penals són una loteria», diu el tècnic egarenc del Manresa.
El segon factor també van ser les penes màximes, però les errades pels manresans. Amb 5-8 al marcador, el CN Manresa va disposar de dos penals. Tant Ivan Martínez com Arnau León, el van fallar. I encara, amb el marcador 9 a 9 i amb només 23 segons per disputar-se, tampoc Biel Fernández va poder superar el porter local.
Amb tot, per a Torilo «les sensacions són molt bones, estic molt content amb l’equip, els nanos són molt joves i n’aprendre'm. Ja pensem en el Màlaga, dissabte que ve a casa».
