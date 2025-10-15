Hoquei patins
L’Igualada Rigat es desfà del Pons Lleida amb una victòria contundent
El conjunt de Marc Muntané suma la tercera victòria consecutiva i escala fins a la tercera posició de l’OK Lliga
Els arlequinats rebran diumenge a les 18h la visita del Sant Just a Les Comes
L’Igualada Rigat es va desfer del Pons Lleida amb una victòria contundent per 2 a 6 i va sumar la tercera victòria consecutiva. El conjunt de Marc Muntané va escalar a la tercera posició a la classificació de l’OK Lliga i espera la visita del Sant Just diumenge a les 18h a Les Comes.
El partit va començar de la millor manera pels interessos dels de Marc Muntané. Abans dels cinc minuts de joc, dos xuts llunyans de Joan Ruano i Marc González els van posar amb dos d’avantatge. Ben segur que els crits de suport de la vintena d’aficionats igualadins que es van desplaçar fins a la capital lleidatana hi van ajudar. Es van fer notar amb força més intensitat que tota l’afició local.
Va ser el cinquè gol de Marc González, que ha marcat en tres de les quatre jornades i és el segon màxim golejador de l’OK Lliga. Només el supera Gerard Teixidó, del Voltregà, que en suma set. El sitgetà es va aprofitar d’un gran bloqueig de Matias Pascual que el va alliberar de dos defensors per buscar porteria sense oposició.
Encara abans de la desena de minuts, el capità Roger Bars va veure la targeta blava quan va cometre una falta prop de l’àrea pròpia. Tot i que l’acció no va comportar una falta directa, els arlequinats van defensar-se dos minuts amb un home menys. Com havia passat fins aleshores, es van mantenir contundents en tasques defensives.
Malgrat que el tercer gol que va fer Matias Pascual al quart d’hora convidava a pensar en un final de primera part més o menys plàcid, Ciocale va etzibar una canonada potentíssima des de gairebé el mig del camp i va reduir diferències. Feia alguns minuts que el Pons Lleida ho intentava amb més intensitat.
Per acabar-ho d’arrodonir, una nova targeta blava va deixar l’Igualada amb un home menys fins al final del primer temps. Aquest cop els locals van fer efectiva la superioritat numèrica i Nico Ojeda va fer el 2 a 3 amb què va acabar la primera part.
L’inici del segon temps va ser gairebé calcat al començament del partit. Als minuts 27 i 29 (dos i quatre), Marc González i Marc Carol van fer el quart i el cinquè gol. Tots dos van venir per errades del Pons Lleida en la sortida de pilota.
Més tard, Roger Bars va tenir l’oportunitat de sentenciar amb un llançament de penal, però Javi Sánchez va reaccionar de pressa i li ho va impedir.
Miguel Cañadillas va situar el 2 a 6 definitiu a falta d’un minut i mig després de signar una gran jugada individual en què se’n va anar de dos defensors. Poc abans, els dos porters van aturar els llançaments corresponents a les desenes faltes.
Amb aquesta victòria, els arlequinats són tercers classificats amb nou punts. El pròxim partit el disputaran diumenge a les 18h a Les Comes amb el Sant Just, novè, amb quatre.
