Bàsquet | Eurocup
«Sense l’energia del públic, la buscarem en altres accions»
El tècnic assistent Nacho Juan espera que, «des del rebot i la defensa», puguin «crear la millor atmosfera possible» nExplica que el Hapoel Jerusalem «és un equip amb molt de talent individual i amb molta intensitat física»
El Baxi Manresa rebrà aquest vespre a partir de les 20.45 h el Hapoel Jerusalem, en el partit corresponent a la segona jornada de l’Eurocup, amb les grades buides d’espectadors. El tècnic assistent Nacho Juan assegura haver treballat aquest contratemps contra un rival que hi està «habituat» i que, «sense l’energia del públic, l’haurem de buscar en d’altres accions».
El partit contra l’equip israelià s’ha qualificat d’alt risc i es disputarà a porta tancada i amb fortes mesures de seguretat tant a dins del Nou Congost com a fora. Els Mossos d’Esquadra blindaran el pavelló amb un perímetre excepcional en què no estarà permesa l’entrada sense acreditació acompanyada del DNI.
A més, també s’aplicaran mesures de seguretat extraordinàries a dins del pavelló. Els Mossos hi reforçaran la seva presència, amb especial atenció a tots els punts d’accés.
Per la seva banda, els col·lectius que durant les últimes setmanes s’han manifestat en contra de la celebració d’aquest partit i han demanat el Baxi Manresa que es negui a jugar contra el Hapoel Jerusalem, tant al Congost com a Belgrad on juguen, des dels grups d’animació del club fins a la plataforma Boicot ISL, han convocat per aquesta tarda a una concentració al pàrquing del Congost a partir de les 16.00 h.
En el comunicat «Aturem el partit» penjat a les seves xarxes socials, demanen que «en el marc de la vaga general per Palestina, vine a mostrar el teu rebuig a un dels equips israelians utilitzats d’ambaixador esportiu d’Israel».
El Hapoel, habituat al silenci
Els tècnics del Baxi Manresa són conscients que haver de jugar sense espectadors a les grades, és un contratemps que beneficia el Hapoel. «És veritat que el rival de demà [per avui] està més habituat a disputar partits així», va reconèixer a Regió7 el tècnic assistent, Nacho Juan
La situació de conflicte a Israel obliga els equips que disputen les competicions europees a jugar fora de les seves ciutats. En el cas del Hapoel, juga a Belgrad sense pràcticament public.
No obstant aquest handicap, Juan explica que «hem fet un esforç extra per mentalitzar els jugaadors» i que, «sense l’energia del públic, l’haurem de buscar en altres accions, com la defensa i el rebot per crear-nos el millor ambient possible».
De fet, per al tècnic assistent, la defensa i el rebot seran claus per afrontar amb garanties el partit contra un Hapoel que té «molt talent individual i molta intensitat física» i que, «més enllà de l’ordre i la direcció de joc, són capaços de saltar-se el guió».
Per això Nacho Juan apel·la a «la responsabilitat individual» de cadascun dels seus jugadors, per controlar des de la defensa i el rebot «els seus generadors de joc» i la seva «intensitat física».
«L’equip està animat. Esclar que sempre és més fàcil construir des de la victòria, però de mica en mica ens anem enfortint, i ara es tracta de consolidar els bàsics fonamentals de cara a tota la temporada», conclou.
