Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hoquei patins

Barcelos acollirà la Copa Continental, amb l'Igualada Rigat de protagonista

La pista del campió d'Europa, ara amb l'exporter arlequinat Guillem Torrents a les seves files, veurà un duel contra el Porto en les semifinals

La Catedral, la pista del Barcelos i seu de la Copa Continental

La Catedral, la pista del Barcelos i seu de la Copa Continental / World Skate Europe

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La Catedral, el nom amb què és coneguda la pista del campió d'Europa, el Barcelos, serà la seu de la Copa Continental, que es disputarà els propers 25 i 26 d'octubre, el cap de setmana vinent i que tindrà com un dels protagonistes l'Igualada Rigat. El conjunt arlequinat hi accedeix per segon any consecutiu després d'haver guanyat la seva segona World Skate Europe Cup seguida i s'hi pot retrobar el seu exporter Guillem Torrents, qui ara defensa la porteria del conjunt amfitrió.

Els igualadins jugaran una de les semifinals contra el subcampió d'Europa, el Porto, el mateix rival que tindrà el mes vinent en la primera jornada de la Champions. L'altra semifinal serà cent per cent lusitana entre el Barcelos i el Tomar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  2. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  3. Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
  4. Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
  5. Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
  6. Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
  7. El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
  8. D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»

Barcelos acollirà la Copa Continental, amb l'Igualada Rigat de protagonista

Barcelos acollirà la Copa Continental, amb l'Igualada Rigat de protagonista

El Covisa Manresa fitxa el veterà golejador Héctor Albadalejo

El Covisa Manresa fitxa el veterà golejador Héctor Albadalejo

El Banc Sabadell triomfa i l'opa del BBVA fracassa amb només un 25,47% d'acceptació

El Banc Sabadell triomfa i l'opa del BBVA fracassa amb només un 25,47% d'acceptació

Josep Garcia es juga el seu segon Mundial d'EnduroGP en dos dies a Alemanya

Josep Garcia es juga el seu segon Mundial d'EnduroGP en dos dies a Alemanya

Contracrònica del ple municipal: El dia que la CUP va fer de Junts per defensar la propietat privada

Contracrònica del ple municipal: El dia que la CUP va fer de Junts per defensar la propietat privada

Necrològiques del 17 d'octubre del 2025

Necrològiques del 17 d'octubre del 2025

Trump anuncia que es reunirà amb Putin a Hongria després d'una trucada "molt productiva"

Trump anuncia que es reunirà amb Putin a Hongria després d'una trucada "molt productiva"

Les sargantanes urbanes s'han tornat sorprenentment socials

Les sargantanes urbanes s'han tornat sorprenentment socials
Tracking Pixel Contents