Hoquei patins
Barcelos acollirà la Copa Continental, amb l'Igualada Rigat de protagonista
La pista del campió d'Europa, ara amb l'exporter arlequinat Guillem Torrents a les seves files, veurà un duel contra el Porto en les semifinals
La Catedral, el nom amb què és coneguda la pista del campió d'Europa, el Barcelos, serà la seu de la Copa Continental, que es disputarà els propers 25 i 26 d'octubre, el cap de setmana vinent i que tindrà com un dels protagonistes l'Igualada Rigat. El conjunt arlequinat hi accedeix per segon any consecutiu després d'haver guanyat la seva segona World Skate Europe Cup seguida i s'hi pot retrobar el seu exporter Guillem Torrents, qui ara defensa la porteria del conjunt amfitrió.
Els igualadins jugaran una de les semifinals contra el subcampió d'Europa, el Porto, el mateix rival que tindrà el mes vinent en la primera jornada de la Champions. L'altra semifinal serà cent per cent lusitana entre el Barcelos i el Tomar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»