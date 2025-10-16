Futbol sala
El Covisa Manresa fitxa el veterà golejador Héctor Albadalejo
Els bagencs contracten el jugador, de 42 anys i amb una llarga carrera en molts equips de la competició estatal i europea
L'entitat també ha donat la baixa al jugador Rafyta i s'ha arribat a un acord per rescindir el contracte del director esportiu, Jordi Puig
Regió7
El Covisa Manresa s'està començant a moure per revertir la mala situació a la lliga, en què ha perdut els cinc partits jugats fins ara. Aquest dijous s'ha confirmat la contractació del veterà Héctor Albadalejo, jugador que el mes vinent farà 43 anys i que té una llarga trajectòria en molts equips de la competició estatal i europea.
De fet, és un golejador que s'ha enfrontat al Covisa en diverses competicions i signa per una temporada. Dues de les seves principals característiques són la pressió defensiva a la primera línia rival i el gol. En els últims cursos ha estat el màxim golejador de Segona B amb el Cerdanyola, equip en què jugava des el 2018. A més, va jugar a Primera i Segona Divisió fa més temporades.
Així, la seva trajectòria és: Ourense (2001-04), Miró Martorell (2004-07), Sicoris Lleida (2007-09), Marfil Santa Coloma (2009-11), Acqua&Sapone (2011-13), Lazio i Luparese (2013-14), Halle Gooik (2014-15), Real Rieti (2015-16), Perasofano (2016-17), Real Rieti i Burela Pescados Rubén (2017-18), Cerdanyola (2018-25) i Covisa (2025-26).
Aquest és el segon reforç de la plantilla que va començar la lliga, després del de Santa. Paral·lelament, s'ha arribat a una entesa per rescindir el contracte de Rafyta, que havia estat lesionat des que va començar la lliga.
A més, el club també ha fet canvis als despatxos, on s'ha acordat la desvinculació del director esportiu, Jordi Puig.
