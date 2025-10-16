Enduro
Josep Garcia es juga el seu segon Mundial d'EnduroGP en dos dies a Alemanya
El surienc ha de sumar 25 punts dels 40 en joc a Zschopau per sumar el títol al ja aconseguit en Enduro1
El surienc Josep Garcia és molt a prop de convertir-se de nou en campió mundial d'EnduroGP. Ho podria ser gairebé de no haver tingut un error en l'última prova, celebrada a Itàlia setmanes enrere, però encara ho té tot a la mà per aconseguir-ho. Ha de sumar 25 dels 40 punts en joc a les curses de dissabte i de diumenge a la ciutat alemanya de Zschopau, a Saxònia. Cada triomf compta 20 punts, amb 17 el segon lloc, 15 el tercer i anar baixant. Tot això comptant que el seu màxim rival, l'italià Andrea Verona, guanya en les dues jornades. La situació és bona, però s'ha d'acabar de lligar.
Seria el seu setè títol en total, comptant les subcategories com la d'Enduro1, de la qual ja és campió matemàtic. De tota manera, caldrà veure com es troba després de la lesió que es va fer en aquesta cursa. Quan va tornar de la darrera prova es va visitar amb el doctor Xavier Mir, qui va descartar que la lesió fos important. El bagenc ja va deixar escapar dos títols mundials el 2022 i el 2023 per fractures que el van deixar sense sumar uns punts decisius. Ara, però ell ha declarat que es troba recuperat i que "no penso regalar res", però les coses no seran fàcils.
Les subcategories
A més d'ell i de Verona, un dels favorits per vèncer a la cursa alemanya és el tercer classificat del Mundial, el francès Zachary Pichon. Des del punt de vista matemàtic, el corredor de TM també té opcions de títol, però li caldria molta mala sort dels seus oponents per poder-hi aspirar realment. Ell lluitarà en realitat per la victòria en Enduro2, en què només dos punts el separen del transalpí.
En Enduro1, amb Garcia ja campió, la lluita serà per al subcampionat entre l'italià Samuele Bernardini (Honda) i el seu compatriota Morgan Lesiardo (Triumph), dos corredors que ja van mostrar la seva perícia en els Sis Dies d'Enduro i que poden entrar en la lluita dels millors fins i tot per a la classificació escratx.
