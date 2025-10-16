Save the Children i la Fundació FC Barcelona impulsen a Manresa el projecte 'Infància en joc' per acompanyar famílies vulnerables
Es tracta d'una prova pilot que també es du a terme a Lleida, Badalona, Girona i Tortosa
Regió7
Manresa és un dels cinc municipis de Catalunya on Save the Children i la Fundació FC Barcelona duen a terme el projecte pilot "Infància en joc", que per una banda acompanya famílies vulnerables a l'hora de demanar prestacions i fer gestions i, per l'altra, promou hàbits saludables. Les altres quatre poblacions on s'ha desplegat a idea són Lleida, Badalona, Girona i Tortosa.
Des de Save the Children expliquen que "Infància en joc" vol avaluar possibles solucions que millorin el benestar de la infància en risc de pobresa o exclusió social. El projecte combina dues intervencions. D’una banda, “Agilitza’t”, on, a través de les coordinadores familiars, s'acompanya les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat en la sol·licitud de prestacions i/o gestions a les quals tenen dret, ja que sovint no les demanen per desconeixement. De l'altra, “Activa’t” promou hàbits de vida saludables i la inclusió social dels infants en risc a través de la metodologia socioeducativa SportNet de la Fundació Barça, per transmetre valors cívics i aprendre habilitats personals i socials per la vida a través de l'esport.
Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa
A Catalunya, 1 de cada 3 infants (34,7 %) viuen en risc de pobresa o exclusió social. “Tenim les pitjors taxes de pobresa d’Europa; només Bulgària en registra una de superior (35,1 %). I la dada catalana és lleugerament superior a la mitjana estatal, que se situa al 34,6 %, segons Save the Children.
Així ho fan notar Save the Childre i la fundació del Barça aquest dijous, vigília del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, que se celebra cada 17 d’octubre. Les dues entitats han llançat la campanya “Som a temps de remuntar. #PobresaInfantilZero” per posar el focus en una realitat que condiciona la vida de 467.700 infants a Catalunya.
La iniciativa parteix d’una imatge simbòlica: el marcador social a Catalunya va 1–3. "Si fos un resultat esportiu, seria una derrota dolorosa. Però aquest marcador no es juga al camp, sinó a la vida de milers d’infants que passen fred a casa, estan mal alimentats, viuen en habitatges precaris o tenen poques oportunitats de futur. Una derrota social que reflecteix una desigualtat estructural i persistent a Catalunya", remarca l'entitat, que afegeix a través del seu director, Antoni Pérez: "Que 1 de cada 3 infants visqui en aquesta situació és inacceptable. Com a societat, no podem permetre
Una realitat que no es pot ignorar
“S’ha demostrat que la pobresa és una de les barreres més determinants pel futur d’un infant o jove. Donar oportunitats als nens i nenes que viuen en situació de risc social és apostar per una comunitat forta i un futur millor. Tots hem de formar part de la remuntada”, explica Marta Segú, directora de la Fundació FC Barcelona.
La taxa de pobresa infantil a Catalunya (34,7 %) és la més alta de tots els grups d’edat, i ha crescut mentre la pobresa general disminuïa (23,3 %). Aquesta situació es tradueix en mancances molt concretes: un 6,6 % dels menors de 16 anys viu en llars que no poden garantir àpats amb carn, pollastre, peix o proteïna vegetal cada dos dies; un 16,2 % creix en famílies que no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada; i un 19,5 % viu en llars amb retards en despeses bàsiques com el lloguer, la hipoteca o els subministraments.
A això s’hi afegeix la fragilitat residencial: un 11,8 % de la infància viu en habitatges insegurs, i Catalunya lidera el rànquing de desnonaments arreu de l’Estat —més de 7.300 el 2024—, gairebé la meitat en llars amb menors. Amb només un 1,7 % d’habitatge social, molt per sota de la mitjana europea (9 %), el risc d’exclusió social infantil continua creixent.
A parer de les dues entitats, "aquestes dades evidencien una emergència sostinguda que exigeix mesures ambicioses i recursos estables per protegir els drets i el futur de la infància. El 2025 s’han adoptat polítiques molt rellevants per combatre la pobresa infantil a Catalunya, en la definició de les quals Save the Children ha tingut un paper actiu. Destaquen l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil 2025–2030 de la Generalitat de Catalunya i l’Estratègia de lluita contra la pobresa infantil 2025–2030 de l’Ajuntament de Barcelona".
Ara, "per transformar aquestes polítiques en canvis reals, cal passar del compromís a l’execució. És indispensable dotar l’Estratègia de recursos i d’un pressupost realista que permeti implementar les mesures de manera eficaç i escalonada en el temps", conclouen.
