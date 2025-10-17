Futbol
El Barça amplia el seu acord de patrocini amb Spotify fins al 2030
El contracte per a les samarretes del primer equip amb la plataforma de ‘streaming’ sueca expirava el juny del 2026. El club blaugrana cobrarà entorn de 75 milions d’euros per temporada.
Francisco Cabezas
El Futbol Club Barcelona, dos dies abans de celebrar l’assemblea en què ha de retre comptes davant els seus compromissaris, va anunciar la renovació del seu contracte de patrocini amb Spotify fins a l’any 2030. L’acord, firmat el 2022, expirava el 30 de juny del 2026. És a dir, a la conclusió de la present temporada.
Aquest tracte afecta les samarretes dels primers equips masculí i femení, i també a la part frontal de les equipacions d’entrenament.
Quant als ‘naming rights’ del Camp Nou, tot continua igual. L’estadi blaugrana, tal com es va pactar en l’inici de la col·laboració entre l’entitat blaugrana i la plataforma de música en ‘streaming sueca’, encapçalarà el nom del camp fins al 2034.
«L’ampliació d’aquesta aliança reforça l’ambició compartida d’explorar noves formes de connexió entre afició, futbol i música, impulsant experiències úniques i globals. Amb la reobertura de l’Spotify Camp Nou en l’horitzó i una excel·lent generació de joves talents, el FC Barcelona i Spotify miren junts cap al futur per donar forma a una nova i prometedora era per al club i la seva comunitat global», es va congratular l’entitat blaugrana en el comunicat remès aquest divendres
Spotify, en qualsevol cas, s’havia assegurat en la firma del seu primer contracte poder prorrogar-lo fins al 2030 de manera unilateral. Tot i que el Barcelona volia que el preu pel patrocini de la seva samarreta fos superior, establint-se ara en uns 75 milions d’euros per any (comptant la samarreta d’entrenament). Pels ‘naming rights’, l’empresa sueca paga cinc milions d’euros per temporada, que serà 20 milions quan el Camp Nou pugui ser reobert per complet i les obres hagin finalitzat.
De moment, el Barça i Spotify podran continuar donant corda a les seves campanyes publicitàries. La pròxima, la que portarà al frontal de la samarreta del primer equip masculí (per al partit contra el Reial Madrid del pròxim 26 d’octubre) i femení (contra el Granada, el 19 d’octubre) el logo de l’últim àlbum (Play) de l’artista britànic Ed Sheeran.
