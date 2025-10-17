Futbol
Centre d'Esports Manresa: La història continua on va començar fa 120 anys
El club blanc-i-vermell enceta els actes del seu aniversari al Museu del Barroc, ubicat al terrenys del seu primer camp, al pati de Sant Ignasi
Explica la història que el setembre del 1906 existia a Manresa un club anomenat Poli Sport que englobava diferents disciplines. Entre elles hi havia el futbol, tot i que la paraula encara no era normativa en català i s'escrivia a l'anglesa. Els jugadors d'aquest nou joc es van emancipar aleshores i van disputar els seus primers partits amb el nom de Manresa Football Club. Va ser al pati de Sant Ignasi, el mateix lloc on 119 anys després s'han reunit aquest divendres els seus successors de noves generacions per començar a celebrar un aniversari.
El Centre d'Esports Manresa ha recuperat amb les dècades la denominació poliesportiva, tot i que ara només es refereixi a l'equip de futbol que du el nom de la ciutat. Ara, al pati s'erigeix el Museu del Barroc de Catalunya, que ha estat seu de l'acte inaugural de la celebració, que s'ha d'estendre durant el proper any i que contemplarà activitats destacades, algunes de les quals encara no s'han confirmat.
De moment, en aquesta enteranyinada tarda d'octubre, jugadors, tècnics, directius, expresidents, autoritats de la ciutat i aficionats s'han reunit per començar la festa i seguir amb l'eslògan que s'ha ideat des del club, el de "La història continua", però dotze dècades més tard.
El present i el passat
El vicepresident Francesc Sòria ha conduït un breu parlament davant de la façana i ha fet passar jugadors actuals, i d'altres d'històrics, amb la nova indumentària d'aquesta temporada. Com ell mateix ha reconegut, per parlar de la història s'havien de recuperar els colors característics, amb franges àmplies i pantalons blaus, i així han aparegut els futbolistes. Del primer equip han desfilat Àlex Iglesias, Toni Badia, Matheus Teixeira, Aleix Díaz i Òscar Pulido; de la formació femenina, Clàudia Arpa, Laia Herrero, Montse Sala, Alba Jiménez i Ari Robles. A més, el jugadors del filial Martina Cots, Moha Rachbi, Berta León, Samir Fausto Diallo, Carlota Monrós, Eric Andrei Ivan, Anna Morera i Irai Jaume Girbal.
Però hi havia una sorpresa. Era la presència de jugadors històrics, alguns dels quals havien actuat, fa més de quaranta anys, a l'antic estadi del Pujolet. Es tractava de Miguel Porcel, Juan Antonio Martínez, Víctor Casado i Roger Pont, aquest últim, segon màxim golejador de la història de l'entitat.
Sòria havia explicat, amb anterioritat, que en aquest aniversari el club buscarà la complicitat de la ciutat, com també ha buscat en les darreres temporades, sobretot aquelles en què l'equip va jugar a Segona Federació. També cercava la complicitat de les institucions, representades per l'alcalde, Marc Aloy, i pel regidor d'Esports, Anjo Valentí. També hi era, representant la Federació Catalana de Futbol, el delegat al Bages, Berguedà i Cerdanya, Esteve Olivella.
Diferents activitats
Entre les activitats que es preveuen per als propers mesos, hi haurà el sorteig dels 120 anys, amb premis com samarretes signades per exjugadors de l'entitat com Marc Pubill, actualment a l'Atlètic de Madrid. També botes de la jugadora santfruitosenca de la Reial Societat Paula Fernández i productes cedits per la Unió de Botiguers (UBIC). El resultat es coneixerà el dia de la Festa de la Llum, el proper febrer.
A més, hi haurà una exposició dels futbolistes més importants de la història del CE Manresa, en una recerca a càrrec d'un dels historiadors del club, el delegat José Sánchez. També s'ha informat que el partit de lliga del proper 23 de novembre, contra el Peralada, serà gratuït per a tothom. Els jugadors del club visitaran el museu que l'expresident Manel Sánchez té a la Font dels Capellans, es crearà la bufanda del centenari i s'estrenarà una nova pàgina web. A més, s'està negociant per la disputa d'un partit amistós d'alt nivell, tot i que encara no s'ha tancat.
L'alcalde i la història
Ha tancat l'acte l'alcalde, Marc Aloy, qui ha fet els deures amb una repassada històrica del club. "És bonic ser aquí, on va començar tot, al pati de l'escola Sant Ignasi, que va precedir d'altres camps històrics. Entre ells el dels Barrets, on després s'hi construiria la Pirelli, el de les Arenes o el del Catalònia Club. També el del Pujolet, del qual encara queden trams de graderia o el Nou Estadi del Congost, on jugueu des de fa quaranta anys". Ha recordat també com el Centre d'Esports du el nom perquè "d'ell van néixer l'atletisme, el bàsquet, el tennis o l'handbol, que deu ser l'únic esport que lamentablement ja no es practica a la ciutat" i s'ha congratulat de l'ascens dels equips femenins. En acabat, tothom ha entrat a museu, on s'han dut a terme unes instantànies que seran publicades pel club properament.
