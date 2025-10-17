Rugbi
El Club Rugby Berguedà ofereix un cap de setmana complet per a tothom
L'equip masculí jugarà dissabte contra el Panteres Grogues, en un duel per donar suport al moviment LGTBIQ+, i hi haurà participació del club al Correllengua de Berga i a la Festa del Bolet de Cal Rosal
El Club Rugby Berguedà arrenca la temporada amb un cap de setmana ple d'activitats, tant competitives com de difusió, per tota la comarca. L'acte central serà el partit que el conjunt masculí jugarà dissabte, 18 d'octubre, a les 16.30 hores, al camp de futbol de Gironella, contra el Panteres Grogues, entitat que porta al bandera en la lluita pel reconeixement dels drets LGTBIQ+ a casa nostra. Després del duel, no hi pot faltar el tercer temps.
Però abans i després, el club també tindrà presència a la vida social de la comarca. Així, dissabte, d'onze a una del migdia, participarà en el Correllengua de Berga amb uns tallers per descobrir les paraules del món del rugbi en català i el seu significat. Aquesta iniciativa vol visibilitar com, des de diferents municipis, s'uneixen esforços per preservar i enriquir el català.
L'endemà diumenge, el Club Rugby Berguedà també serà a la Festa del Bolet de Cal Rosal, on els assistents podran prendre part en una sèrie de tallers d'introducció a aquest esport.
Fora de la comarca, també comença la temporada per a les jugadores del club les quals, fusionades amb les de Manresa Rugby Club i l'Osona formen l'equip Cat Central. Es desplaçaran a Vic per jugar, a partir de les 15.30 hores, contra un combinat de Coques i INEF Barcelona.
El club també recorda els horaris d'entrenament per si hi ha persones que s'hi volen afegir:
Escola
Dilluns de 18.00 a 19.00h
Camp de futbol d’Avià
De 4 a 12 anys (2014 – 2021)
Formació (Sub-14 i Sub-16)
Dilluns de 19.00 a 20.00h
Camp de futbol de Cal Rosal
De 12 a 16 anys (2010 – 2013)
Sénior Femení
Dimecres de 20.00 a 22.00h
Camp de futbol de Gironella
Sénior Masculí
Dilluns de 20.00 a 22.00h
Camp de futbol de Cal Rosal.
Dimecres de 20.00 a 22.00h
Camp de futbol de Gironella
