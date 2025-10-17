Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala/Segona Divisió B

Un Covisa Manresa amb cares noves i baixes vol remuntar el vol dissabte a Castelldefels

Els reforços d'Albadalejo i Santa i les absències d'Aleix Pérez i Checa marquen la visita a un acabat d'ascendir

L'equip d'Antonio Mesa vol sumar els primers punts, a Castelldefels

L'equip d'Antonio Mesa vol sumar els primers punts, a Castelldefels / Jordi Biel

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Covisa Manresa necessita estrenar el compte de punts a la sisena jornada de lliga per abandonar la cua de la classificació. Ho haurà de fer en la visita al CCR Castelldefels (dissabte, 18 hores), un equip acabat d'ascendir que acumula quatre punts, amb la qual cosa un triomf acostaria els manresans al seu rival.

L'equip d'Antonio Mesa experimentarà novetats. Les arribades de Santa i d'Héctor Albadalejo, aquest darrer fitxat dijous, han de fer pujar el nivell d'un equip que, de tota manera, no podrà comptar amb les baixes per lesió de Checa i Aleix Pérez. A més, Rafyta també va ser donat de baixa després de no haver pogut debutar en la competició.

L'equip de Castelldefels té una brillant història a la categoria, amb campionats i subcampionats de lliga inclosos, tot i que es va veure relegat a Tercera i fins i tot a Primera Divisió Catalana. Ara encadena tres ascensos seguits i ha tornat on solia.

Es tracta d'un equip sòlid que se sol moure amb marcadors molt ajustats. Va guanyar per 4-2 el Playas, va empatar a dos amb l'Industrias B i va caure a la pista del Ye Faky (7-6), a casa amb l'Hospitalet Bellsport (0-3) i a casa del Natació Sabadell (4-3).

