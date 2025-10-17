NEGA QUALSEVOL POLÈMICA
Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: «té una actitud molt professional, en la seva vida privada no m’hi fico»
La reincorporació aquesta setmana del davanter de Rocafonda i de Fermín per al partit d’aquest dissabte contra el Girona alleuja lleugerament una davantera ranca, sense els lesionats Raphinha, Lewandowski i Ferran
Begoña González
Hansi Flick encara amb confiança en la plantilla el partit contra el Girona d’aquest dissabte. La reincorporació aquesta setmana de Lamine Yamal i Fermín per al duel català alleuja lleugerament una davantera ranquejant, que acusarà les absències de Raphinha, Lewandowski i Ferran, els dos últims lesionats amb les seves respectives seleccions aquesta setmana. L’equip jugarà a Montjuïc amb el record de dues derrotes consecutives (davant el PSG i el Sevilla) i amb ganes de rescabalar-se.
«Lamine i Fermín estan de tornada però no podran jugar 90 minuts. Hem de trobar solucions i jugadors que puguin jugar. No estic preocupat», ha dit el tècnic alemany en la roda de premsa prèvia al partit celebrat aquest divendres a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L’absència de jugadors obligarà Flick a comptar amb jugadors de la Masia per omplir els buits de cara a dissabte. «Per a mi l’important és que siguem el Barça. Que lluitem totes les situacions i intentem guanyar cada pilota i cada passada», ha conclòs Flick després de mostrar la seva confiança en els efectius disponibles.
La polèmica de Lamine Yamal
Lamine Yamal tornarà a l’equip tot i que, igual com Fermín, no podrà jugar els 90 minuts, segons ha aclarit Flick. La seva tornada no ha estat exempta de polèmica. Informacions recents afirmaven que Deco hauria pressionat l’entrenador blaugrana per evitar que el deixés fora de la convocatòria després d’haver arribat tard a la sessió d’activació prèvia al partit contra el PSG, de fa un parell de setmanes. L’alemany ho ha desmentit taxativament. «Això és porqueria. Completament fals. Deco creu en la nostra feina i ens ha donat la confiança. Sé que mai faria això. El que ho hagi dit menteix», va afirmar el tècnic visiblement molest per l’afirmació.
Arran de la crítica anterior, i qüestionat sobre el viatge de Lamine Yamal en helicòpter a Croàcia amb la seva nòvia, el tècnic va destacar la serietat del de Mataró. «Lamine té una actitud molt professional. Per a mi l’important és que quan ell és aquí i entrena ho dona tot. La seva actitud és la que toca. Això és el que importa, tot i que s’agafi dies lliures. Si entrena focalitzat i professional, que s’agafi uns dies és una decisió privada i en això no m’hi fico perquè és privat», va concloure el míster.
Les derrotes de Sevilla i el PSG
Abans de l’aturada, el FC Barcelona va patir la pitjor derrota en l’era de Flick davant el Sevilla (4-1), cosa que ha posat en guàrdia el tècnic alemany, encarregat de remuntar la situació a una setmana del clàssic al Santiago Bernabéu. Abans de la derrota al Sánchez Pizjuán, els blaugranes ja havien caigut davant el París Saint-Germain de Luis Enrique (1-2) a Champions a Montjuïc.
I és que, des de l’inici de curs, els jugadors del primer equip del Barcelona han patit un total de deu lesions, set d’elles musculars, després de dos mesos amb un calendari exigent en què s’han disputat un total de 14 partits entre competicions de clubs (10) i de seleccions (4). Lewandowski, l’últim a afegir-se a la llista d’absències, va patir una ruptura muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta amb la selecció de Polònia i es perdrà també el clàssic.
Sobre l’afirmació del tècnic de la selecció polonesa afirmant que no coneixia en quin moment es va lesionar Lewandowski, el tècnic alemany ha trencat una llança en favor del davanter. «Robert és probablement el jugador que més es cuida de tots. Ningú amb la seva edat està al seu nivell, per la qual cosa no tinc res a dir», va afegir.
Una davantera minvada
Tampoc podran reincorporar-se encara Raphinha, afligit d’una ruptura al bíceps femoral de la cama dreta ni Dani Olmo, amb una lesió al soli, però previsiblement sí que ho faran Lamine i Fermín davant el Girona després d’haver estat exercitant-se aquesta setmana al costat dels seus companys i presumiblement estaran ja recuperats per a l’enfrontament contra el Reial Madrid, el 26 d’octubre. Per completar la llista d’efectius d’aquest dissabte, el tècnic alemany ha cridat fins a set futbolistes del filial: Diego Kochen, Eder Aller, Xavi Espart, Jofre Torrents, Dro, Juan Hernández i Toni Fernández.
De moment i amb la incògnita de l’estat real de Lamine i Fermín, el pes de la davantera blaugrana recaurà tan sols en Marcus Rashford i Roony Bardhji, els dos únics jugadors dels quals Flick disposarà al 100% de la seva capacitat. De Jong, Pedri i Casadó els quals assumiran, presumiblement, l’encàrrec de cuidar el centre del camp.
El tècnic va afirmar que els viatges i l’atapeït calendari de LaLiga amb desplaçaments a Miami i l’Aràbia Saudita no ajuden que es recuperi la seva plantilla. «Ni a mi ni als jugadors ens agrada, però ho ha decidit LaLiga i hem de jugar. És així», va resumir Flick, evidentment molest i alhora resignat de jugar el Vila-real-Barça als Estats Units.
