Laia Font i Thierno Diallo, a punt per al Mundial de Jakarta
Els dos gimnastes, que representen l’equip espanyol, participaran en tots els aparells
La competició començarà el pròxim diumenge amb la fase classificatòria masculina
Laia Font i Thierno Diallo, tots dos gimnastes del Club Egiba, es preparen per a participar amb la selecció espanyola al Mundial de Jakarta, a Indonèsia, del 19 al 25 d’octubre. Tot i que el campionat no comença fins al pròxim diumenge, els atletes van viatjar a principis de setmana. Tant un com l’altre competiran en tots els aparells.
El dijous, Diallo va fer l’entrenament oficial que, segons l’entrenador Xavier Casimiro, va anar «molt bé i amb bones sensacions». El manresà va poder practicar tots els aparells amb la dificultat que havia de presentar i amb nous exercicis. El diumenge, l’atleta s’estrenarà a la competició amb la fase classificatòria de 2/4 de dues del migdia fins passades les tres per intentar passar a la final.
En el cas de Font, l’entrenament de pòdium serà demà dissabte, però amb els que ha fet durant la setmana també ha mostrat bon nivell. Dimarts serà quan l’equip femení disputarà els classificatoris de les tres de la tarda a 1/4 de cinc. Casimiro, que ha viatjat com a tècnic del conjunt espanyol, explicava que «ja estem adaptats al canvi horari i al clima d’aquí, amb molta calor i força humitat».
La gironellenca tenia la plaça assegurada a la cita mundialista ja fa un temps, però Diallo no ho va saber fins a la convocatòria final. Tot i això, el manresà va fer cinc bons controls previs sense errors en cap aparell, fet que ja anunciava la seva participació.
Els dos gimnastes de l’Egiba van fer una bona actuació a la Copa del Món de París del passat setembre, on Font va quedar 6a a la final de salt. Dues setmanes després, la gironellenca va participar en la Copa del Món de Szombathely.
