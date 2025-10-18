Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Cadí la Seu frega la victòria contra el València (73-74)

Laia Raventós disposa de l’últim llançament per guanyar el partit a l’últim segon

La Seu d'Urgell

Molt bon partit del Cadí la Seu, malgrat la derrota, contra un equip amb molts més recursos com té el València Basket. Les urgellenques van saber refer-se de l’estrebada inicial del València, es van imposar en el segon i el tercer quart, van forçar un final igualat i van tenir la victòria a en l’últim llançament de Laia Raventós.

Després d’un inici abassegador de les valencianes, en què ràpidament van aconseguir un màxim avantatge de 9 punts (5-14), les jugadores d’Isaac Fernández van igualar la intensitat de les rivals, van saber minimitzar la inferioritat que tenien sota cistella i, a pesar de l’estirada que van tornar a fer en el marcador les dones de Rubén Burgos al final del primer quart (15-23), van equilibrar el joc i el resultat.

El segon quart va ser molt bo. El Cadí la Seu el va guanyar (18-14), encara que no en va tenir prou per arribar a capgirar el marcador. El més a prop que hi va estar va ser a un punt (26-27 a 4:55) després de dues cistelles ràpides de Laia Raventós i Marina Mata. Però, va equilibrar la intensitat del València i va saber guardar millor la pilota i protegir-se de les mans que posaven les valencianes i que tantes pèrdues els havien provocat durant el primer quart.

La nota negativa va ser la lesió de Gervasini, que ja no va poder tornar a la pista. Va ser una baixa sensible, encara més quan Regina Aguilar va caure per cinc faltes a 3:15.

Les urgellenques van arribar a tenir un màxim avantatge de 6 punts a mig tercer quart (49-43, després d’una antiesportiva de tres punts que va transformar Gonzales i un triple de Raventós. No la van poder consolidar i l’empat amb què es va arribar al desenllaç final (53-53), ja no es va arribar a desfer.

El partit va entrar empatat als darrers 44 segons. Gonzales es va precipitar en una entrada a cistella i Queralt Casas va posar el 72-74, amb 10 segons. El València, que s’havia mantigut gràcies als tirs lliures, només tenia dues faltes comeses. Va cometre la tercera amb 73-74 i 1.4 per jugar. Raventós va fallar el triple guanyador.

Fitxa tècnica

CADÍ LA SEU: Gervasini (2), Gonzales (15), Mata (7), Werth (10), Niare (5) -cinc inicial- Raventós (12), Palma, Aguilar (9), Morales (3), Aiello (2), Rodríguez (8).

VALÈNCIA BÀSKET: Araújo (6), Queralt Casas (4), Iagupova (16), Lekovic (1), Alexander (12) -cinc inicial- Buenavida (4), Romero (11), Fam (2), Carrera (9), Atkinson (4), Ben Abdelkader (5).

ÀRBITRES: Paula Lema Parga; Jorge baena Criado i Alejandro Benavente Parra.

PARCIALS: 15-23 / 18-14 / 20-16 / 20-21

El Cadí la Seu frega la victòria contra el València (73-74)

