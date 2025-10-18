Bàsquet / Lliga Femenina Endesa
El Cadí la Seu frega la victòria contra el València (73-74)
Laia Raventós disposa de l’últim llançament per guanyar el partit a l’últim segon
Regio7
Molt bon partit del Cadí la Seu, malgrat la derrota, contra un equip amb molts més recursos com té el València Basket. Les urgellenques van saber refer-se de l’estrebada inicial del València, es van imposar en el segon i el tercer quart, van forçar un final igualat i van tenir la victòria a en l’últim llançament de Laia Raventós.
Després d’un inici abassegador de les valencianes, en què ràpidament van aconseguir un màxim avantatge de 9 punts (5-14), les jugadores d’Isaac Fernández van igualar la intensitat de les rivals, van saber minimitzar la inferioritat que tenien sota cistella i, a pesar de l’estirada que van tornar a fer en el marcador les dones de Rubén Burgos al final del primer quart (15-23), van equilibrar el joc i el resultat.
El segon quart va ser molt bo. El Cadí la Seu el va guanyar (18-14), encara que no en va tenir prou per arribar a capgirar el marcador. El més a prop que hi va estar va ser a un punt (26-27 a 4:55) després de dues cistelles ràpides de Laia Raventós i Marina Mata. Però, va equilibrar la intensitat del València i va saber guardar millor la pilota i protegir-se de les mans que posaven les valencianes i que tantes pèrdues els havien provocat durant el primer quart.
La nota negativa va ser la lesió de Gervasini, que ja no va poder tornar a la pista. Va ser una baixa sensible, encara més quan Regina Aguilar va caure per cinc faltes a 3:15.
Les urgellenques van arribar a tenir un màxim avantatge de 6 punts a mig tercer quart (49-43, després d’una antiesportiva de tres punts que va transformar Gonzales i un triple de Raventós. No la van poder consolidar i l’empat amb què es va arribar al desenllaç final (53-53), ja no es va arribar a desfer.
El partit va entrar empatat als darrers 44 segons. Gonzales es va precipitar en una entrada a cistella i Queralt Casas va posar el 72-74, amb 10 segons. El València, que s’havia mantigut gràcies als tirs lliures, només tenia dues faltes comeses. Va cometre la tercera amb 73-74 i 1.4 per jugar. Raventós va fallar el triple guanyador.
Fitxa tècnica
CADÍ LA SEU: Gervasini (2), Gonzales (15), Mata (7), Werth (10), Niare (5) -cinc inicial- Raventós (12), Palma, Aguilar (9), Morales (3), Aiello (2), Rodríguez (8).
VALÈNCIA BÀSKET: Araújo (6), Queralt Casas (4), Iagupova (16), Lekovic (1), Alexander (12) -cinc inicial- Buenavida (4), Romero (11), Fam (2), Carrera (9), Atkinson (4), Ben Abdelkader (5).
ÀRBITRES: Paula Lema Parga; Jorge baena Criado i Alejandro Benavente Parra.
PARCIALS: 15-23 / 18-14 / 20-16 / 20-21
