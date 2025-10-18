Futbol / La Lliga
El Barça sobreviu al virus FIFA amb un triomf agònic contra el Girona
Araujo fa el gol de la victòria en el temps afegit
Flick, expulsat, es perdrà el Madrid - Barça
Els 22 jugadors secunden la protesta de l’AFE contra el partit a Miami entre el Vila-real i FC Barcelona
Lamine Yamal torna a l’onze en què debuta Toni Fernández
El partit ha començat amb 20 segons de retard. L’àrbitre ha xiulat puntual, però els jugadors del Girona no han mogut la pilota i els del Barça no han fet cap passa per anar-la a buscar. Els vint-i-dos futbolistes han secundat amb aquest gest la protesta convocada per l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) contra el partit Vila-real - FC Barcelona que la Lliga ha programat a Miami (Estats Units). Tots els partits de la jornada s’han iniciat amb aquesta aturada simbòlica de 20 segons.
Míchel havia fet una autoinculpació insòlita en un entrenador. Ha dit que havia estat tossut en voler aplicar el seu credo futbolístic sense tenir en compte els futbolistes que té a la plantilla. Després, ha disposat un equip tancat al seu camp, amb les tres línies ben juntes al voltant de la seva àrea. Als blaugrana, només els han calgut tretze minuts per trencar el que pretenia ser un mur infranquejable. Pedri ha creuat l’àrea de dreta a esquerra i, just acabar de passar el punt de penal, ha enviat la pilota a la base del pal esquerre de Gazzaniga.
Amb l’1 a 0, els gironins han sortit del cau en què s’havien amagat i la pregunta que han provocat és per què s’hi havien encauat. Witsel ha fet l’empat amb una xilena espectacular, després d’haver-se instal·lat en camp blaugrana i haver provocat un parell de córners, Koundé ha perdut una pilota al mig del camp i Szczesny ha evitat el segon a peus de Vanat, i una altra pèrdua, aquesta de Pedri, ha provocat un contracop de Porto que, molestat per Èric Garcia, ha xutat al pal.
Obligat per les baixes causades pel virus FIFA, Flick ha presentat una davantera estranya, amb Rashford a l’esquerra, Lamine Yamal a la dreta i Toni Fernández, un altre jove del planter a debutar amb el primer equip, pel centre. La resta de l’equip era el que es podia preveure, amb la inclusió de Marc Casadó al mig centre. Tants canvis es deuen poder relacionar amb el joc discontinu i deslligat dels blaugrana, amb pèrdues i falta d’entesa sovintejades que no es veien fa un any.
El Barça ha acabat enduent-se el partit a l’últim minut amb un gol agònic d’Araujo perquè el Girona no l’ha sabut guanyar. Encara amb l’1 a 1, Bryan Gil ha rematat alt quan encarava Szczesny i Witsel desviat des del punt de penal. Plovien ocasions gironines i plovia aigua a raig fet a l’Estadi de Montjuïc. El públic, que no l’omplia, escampava a amagar-se d’una cosa i l’altra.
Flick ha avançat l’entrada de Fermín a la mitja part. Juntament amb Lamine Yamal, el migcampista andalús tornava de la lesió. Plovia i feia sol. Koundé desviava a córner un xut de prop de Bryan Gil. Fermín responia amb una rematada al pal. I Lamine Yamal forçava un rebuig amb els punys de Gazzaniga.
Enmig de l’escenari d’anada i tornada en què s’havia convertit el partit, Flick ha tocat substancialment l’equip. Ha retirat Lamine Yamal, un canvi que ja entrava en el guió, i ha entrat Roony. Però, Pedri ha deixat el seu lloc a Christensen en un moviment decidit a posar rigor defensiu. I Gerard Martín per Balde i Araujo per Casadó, uns minuts més tard, perquè fes de davanter centre.
Míchel també ha mogut la banqueta, però per no canviar-ne l’esquema ni perdre’n l’ambició. Ha rellevat els quatre del davant i ha anat a buscar amb Solís, Tsygankov, Asprilla i Stuani una victòria que semblava cap quimera.
Barça i Girona han entrat a l’últim quart d’hora tan a prop de la victòria com de la derrota. Els gironins més ordenats, els blaugrana desesperats. Gil Manzano ha expulsat Flick amb una doble amonestació i no podrà ser al Santiago Bernabéu diumenge. Sí que va veure la rematada de davanter centre d’Araujo, celebrat amb un parell de botifarres ostensibles
- La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost
- Déu em parlava, no recordo si en català o en castellà
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Un veí de Sant Llorenç de Morunys, ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
- Investiguen el fill d'Isak Andic perquè se sospita que la mort de l'empresari no va ser un accident
- No són 'Els ocells' de Hitchcock, és un carrer de Manresa
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys