Futbol | Tercera Federació
“Volem ser els primers a guanyar la Fundació Gramenet fora de casa”
L’entrenador del CE Manresa, Sergi Trullàs, assegura que “els números del conjunt visitant ja adverteixen del seu nivell” i que “aconseguir tres victòries a domicili no és senzill”
“Volem ser els primers en guanyar-los fora de casa seva”, va assegurar l’entrenador del primer equip del CE Manresa, Sergi Trullàs, en unes declaracions a Regió7 prèvies a l’enfrontament que el seu equip disputarà amb la Fundació Esportiva Gramenet aquest migdia a les 12h al Congost.
La Fundació Grama és la quarta classificada del grup cinquè de Tercera Federació. No obstant la derrota que va concedir en la primera jornada de la competició, s’ha refet del mal inici amb tres victòries i dos empats —els tres triomfs van ser fora de casa i davant el Vilanova i la Geltrú (1-3), el Tona (1-3) i el Can Vidalet (1-2)—. “Els números adverteixen del seu alt nivell; guanyar tres partits fora de casa no és una tasca senzilla, però també nosaltres ens volem mantenir imbatuts al Congost”, va afirmar el tècnic barceloní del CE Manresa.
“Es tracta d’un equip amb jugadors de molta qualitat de mig camp cap endavant i una defensa molt sòlida. Si volem guanyar-los, haurem de fer un partit molt seriós”, va dir Trullàs, que no recupera cap dels efectius lesionats. Així doncs, Momoh, Matovu, Roger Munells i Joel Montero continuen de baixa.
El CE Manresa arriba a l’enfrontament després d’una victòria complicadíssima al camp del Tona en què dues genialitats de Moha Ezzarfani, amb només dos minuts de diferència entre elles, els van assegurar els tres punts. Els de Trullàs són cinquens classificats amb onze punts, els mateixos que la Grama.
