Motocicilisme
Josep Garcia guanya el primer dia a Alemanya i diumenge serà campió del món d'EnduroGP sent catorzè
El pilot surienc domina a Zschopau i només un accident el podria apartar del segon títol consecutiu de la categoria màxima, setè en total
Només un accident en la jornada de diumenge pot apartar el surienc Josep Garcia (KTM) del seu segon títol consecutiu de campió del món d'EnduroGP i setè si es compten totes les categories, com la d'Enduro1 d'enguany que ja havia assegurat setmanes enrere. El bagenc ha guanyat la primera de les dues jornades que han de tancar el campionat i que se celebren a la localitat alemanya de Zschopau. Hauria estat campió matemàtic si hagués tret cinc punts al segon classificat del Mundial, l'italià de Gas Gas Andrea Verona, però aquest ha estat segon i només n'hi ha tret tres. Com que les matemàtiques no enganyen, n'hi falten dos, que obtindria amb un catorzè lloc en la cursa de diumenge.
Garcia, vencedor de 8 de les 13 curses d'enguany, ha dominat durant tota la jornada i ha batut Verona per una bona distància de 47 segons i ha tret més d'un minut i mig al tercer classificat, l'italià Samuele Bernardini. No cal dir que també s'ha imposat en la subcategoria d'Enduro1, en què Bernardini ha estat segon i l'alemany Jeremy Sydow, tercer.
Qui s'ha quedat sense cap opció al Mundial, de les poques que tenia, ha estat el francès Zachary Pichon, qui va guanyar la prèvia de divendres i que l'endemà només ha pogut ser desè. També se li escapen les opcions de ser segon, per davant de Verona, en el campionat.
Després de les curses, Garcia ha explicat que "ha estat un dia difícil. Els trams han estat complicats des de la segona volta i has d'estar concentrat al cent per cent en cada moment. He estat content amb la meva conducció i m'he trobat bé damunt de la moto".
