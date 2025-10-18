Waterpolo / Segona Divisió
El CN Manresa debuta a casa amb una derrota contundent
Els manresans, que comptaven amb les baixes dels dos porters del primer equip, no han pogut superar el CD Waterpolo Màlaga, un dels equips més potents del grup (15-20)
L'Adbisio ETL Global - CN Manresa ha debutat a casa amb una derrota contundent contra el CD Waterpolo Màlaga per 15 a 20, en la segona jornada de la primera fase de la lliga de Segona Divisió espanyola.
Els nedadors de David Torilo han afrontat el partit amb els dos porters de categoria juvenil Ferran Garcia i Èric Cruz, per les baixes d’Aaron Wilson, lesionat diumenge a Madrid amb un trencament muscular que el tindrà unes quantes setmanes fora de la piscina, i d’Oriol Albacete, que encara no s’ha pogut incorporar a la disciplina del club per raons personals.
Ja el primer parcial ha estat molt favorable a l’equip andalús i ha acabat sent decisiu. Els manresans només han estat capaços de batre el porter Pablo Bravo des del punt de penal. La pressió des de dalt dels nedadors d’Álvaro Cruz ofegava els atacs manresans, que no trobaven situacions d’avantatge, ni tan sols en les ocasions en què han disposat de superioritat. Pablo Bravo o bé s’avançava als boies locals o bé frustrava els seus xuts amb aturades de mèrit. També el travesser se’ls ha posat en contra.
El primer gol manresà en jugada no ha arribat fins al minut i mig del segon parcial, amb un bon llançament de Martí Puerta. Ha posat el 2 a 6. El gol ha deixat anar els braços dels homes de David Torilo, que han començat a veure forats a la porteria de Pablo Bravo. Els manresans defensaven bé, més intensos, però els costava tancar la porteria. S’han acostat a 3 gols de distància (4-7), però de seguida ha tornat el -5 amb què havia començat el segon quart amb dos gols de Jofre Ariño, per posar el 4 a 9 a la mitja part.
Sense abaixar els braços
Tot i la contundència del resultat, i que a l’inici de la segona meitat han encaixat dos gols més (4-11), els de David Torilo no han abaixat els braços. La distància era excessiva per pensar en la remuntada. Però, després d’haver malbarat un parell de bones ocasions, han recuperat l’encert i han tornat a tancar un parcial més equilibrat (5-6).
La tendència no ha canviat a l’últim quart, ha millorat i tot. Els manresans han mantingut el pas endavant que havien fet en el segon. A 5:56, Iván Martínez ha posat el 12-16. Álvaro Cruz ha demanat temps mort, mentre la grada de les piscines municipals Albert Estiarte cridaven per fer creure els seus jugadors en la remuntada. No s'hi han acostat. Han reduït la diferència a -3 (14-17 a 3:01 per al final) i han forçat el segon temps mort del tècnic malagueny. Han guanyat el parcial (6-5) i han mostrat caràcter i qualitat per competir contra un dels equips més forts del grup.
David Torilo havia dit en una entrevista amb el Regió7 que la porteria “és un 60 per cent de l’equip” i que amb Aaron Wilson i Oriol Albacete tenien dos porters de primer nivell. Les seves baixes, tot i les bones intervencions dels juvenils Ferran Garcia i Èric Cruz, són més que sensibles.
Fitxa tècnica
CAN MANRESA (15): Ferran Garcia, Martí Puerta (4), Marc Urgelés, Roc Serra (1), Arnau León, Ivan Martínez (4), Ivan Rey -equip titular-, Biel Fernández (2), David Holgado (2), Lluís Mayol (1), Jordi Martínez, Aleix Estany (1), Aaron Luján, Èric Cruz.
CDW MÀLAGA (20): Pablo Bravo, Nacho Álvarez (1), Jofre Ariño (4), Albuera (3), Raúl Gil (3), Simón Cisneros (4), Juan Fco. Bravo (4) -equip titular-, Alejandro Rodríguez, Álex San Emeterio, Álvaro Galero, Jorge Lara, Pepe Gutiérrez (1), Antonio Sánchez, Alejandro Bazán.
ÀRBITRES: Antonio Sánchez Medina, Aristonico Ortega Andreu i Roger Cuní Fernando.
PARCIALS: 1-5 / 3-4/ 5-6 / 6-5
- La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost
- Déu em parlava, no recordo si en català o en castellà
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Un veí de Sant Llorenç de Morunys, ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
- Investiguen el fill d'Isak Andic perquè se sospita que la mort de l'empresari no va ser un accident
- No són 'Els ocells' de Hitchcock, és un carrer de Manresa
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys