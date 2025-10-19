Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Berga s'endú els tres punts de Piera (1-3)

Els del Berguedà s'imposen amb un sorprenent gol del porter Ivan Gil i sumen el segon triomf consecutiu davant d'un equip anoienc que lluita fins al final

El Berga celebra un gol, en una imatge d'arxiu

El Berga celebra un gol, en una imatge d'arxiu / Arxiu/Oscar Bayona

Lluc Grandia

Piera

El Berga va superar el Piera (1-3) en un partit molt seriós del conjunt visitant davant un equip anoienc que va lluitar fins al final. Els de Manolo Parralo aconsegueixen la segona victòria consecutiva i s'enfilen fins a la quarta posició, mentre que els pierencs ocupen la catorzena plaça, però empatats a punts amb els equips que marquen el tall de la permanència.

La primera meitat va ser igualada. Els pierencs, acostumats a les dimensions reduïdes del seu terreny de joc, van començar forts, mentre que els berguedans van anar-se adaptant. Malgrat jugar tots dos un estil molt directe, cap dels dos equips va tenir massa ocasions per anotar.

A la segona meitat, els visitants van sortir més endollats i, als vuit minuts de la represa, Ramon Artigas feia una passada després d'una intercepció i servia la pilota perquè Nicolás Martínez obrís la llauna. Pràcticament a la següent jugada, el porter del Berga Ivan Gil servia un fort xut que creuava tot el camp, sorprenia el porter local amb un bot al límit de l'àrea i acabava entrant a la porteria en un gol de camp a camp, dels més curiosos de la temporada.

Malgrat el resultat advers, els locals no es van rendir, i van seguir lluitant per a retallar distàncies. A deu minuts pel final, David Llorente escurçava distàncies amb un llançament de falta executat a la perfecció que es colava per l'escaire. Amb els anoiencs bolcats a l'atac, Guillem Maza -que acabava d'entrar- conduïa un contraatac i assistia a Artigas perquè sentenciés l'enfrontament.

AE PIERA: Serra, Boquera (Rubiales 89’), Aboganem (Qamboua 58’), Alvarez (Ferrer 73’), Figueras, Gobern (Ribas 85’), Rosell (Ander 46’), Llorente, Teixidó (Cano 58’) i Robledillo (Gartite 58’).

CE BERGA: Gil, Ruiz, Mulero (Baldeh 58’), Cáceres, Sánchez (Hernandez 75’), Puigbò, Ceesay (Sonko 89’), Hernandez, Artigas, Martínez (Maza 83’) i Jitari.

ÀRBITRE: Marc Puiggròs, auxiliat per Roger Valentines i Jaume Pané.

GOLS: 0-1 Martínez min 53, 0-2 Gil min 54, 1-2 Llorente min 80, 1-3 Artigas min 85.

