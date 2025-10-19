El Berga s'endú els tres punts de Piera (1-3)
Els del Berguedà s'imposen amb un sorprenent gol del porter Ivan Gil i sumen el segon triomf consecutiu davant d'un equip anoienc que lluita fins al final
El Berga va superar el Piera (1-3) en un partit molt seriós del conjunt visitant davant un equip anoienc que va lluitar fins al final. Els de Manolo Parralo aconsegueixen la segona victòria consecutiva i s'enfilen fins a la quarta posició, mentre que els pierencs ocupen la catorzena plaça, però empatats a punts amb els equips que marquen el tall de la permanència.
La primera meitat va ser igualada. Els pierencs, acostumats a les dimensions reduïdes del seu terreny de joc, van començar forts, mentre que els berguedans van anar-se adaptant. Malgrat jugar tots dos un estil molt directe, cap dels dos equips va tenir massa ocasions per anotar.
A la segona meitat, els visitants van sortir més endollats i, als vuit minuts de la represa, Ramon Artigas feia una passada després d'una intercepció i servia la pilota perquè Nicolás Martínez obrís la llauna. Pràcticament a la següent jugada, el porter del Berga Ivan Gil servia un fort xut que creuava tot el camp, sorprenia el porter local amb un bot al límit de l'àrea i acabava entrant a la porteria en un gol de camp a camp, dels més curiosos de la temporada.
Malgrat el resultat advers, els locals no es van rendir, i van seguir lluitant per a retallar distàncies. A deu minuts pel final, David Llorente escurçava distàncies amb un llançament de falta executat a la perfecció que es colava per l'escaire. Amb els anoiencs bolcats a l'atac, Guillem Maza -que acabava d'entrar- conduïa un contraatac i assistia a Artigas perquè sentenciés l'enfrontament.
AE PIERA: Serra, Boquera (Rubiales 89’), Aboganem (Qamboua 58’), Alvarez (Ferrer 73’), Figueras, Gobern (Ribas 85’), Rosell (Ander 46’), Llorente, Teixidó (Cano 58’) i Robledillo (Gartite 58’).
CE BERGA: Gil, Ruiz, Mulero (Baldeh 58’), Cáceres, Sánchez (Hernandez 75’), Puigbò, Ceesay (Sonko 89’), Hernandez, Artigas, Martínez (Maza 83’) i Jitari.
ÀRBITRE: Marc Puiggròs, auxiliat per Roger Valentines i Jaume Pané.
GOLS: 0-1 Martínez min 53, 0-2 Gil min 54, 1-2 Llorente min 80, 1-3 Artigas min 85.
