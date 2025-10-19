Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El CB Martorell obté la segona victòria en un partit d’alta anotació (90-82)

CB Martorell - JAC Sants, en imatges

El CB Martorell ha obtingut un sòlid triomf davant el Jac Sants Barcelona (90-82) en un partit d’alta anotació en què Joel Joya ha estat el més destacat amb 24 punts. Els del Baix Nord s'han refet d’un mal primer període i han firmat uns excel·lents segon i tercer període que els ha permès obrir un còmode coixí que han gestionat en el darrer període.

Malgrat que el primer quart ha estat dolent per al Martorell, la seva posada en escena ha estat força igualada entre els dos conjunts fins a l’equador del tram. Llavors, els d’Andrés Joya, erràtics des del punt de personal, han anat cedint fins que, ja en el segon període, han etzibat un parcial de 16-5 que va revertir la situació. A partir d’aquest instant ja han anat incrementant la diferència fins a superar el doble dígit a la meitat del tercer quart. Els punts queien com la pluja per als locals i els aficionats gaudien de l’alta anotació. Feta la feina més difícil, calia lligar-ho. I així ha estat. El Martorell ha administrat l’avantatge de quinze punts amb què partia en el darrer període i s'ha endut el duel arribant els noranta punts.

Una gran dosi de moral abans d’afrontar a domicili el pròxim diumenge 26 el partit contra el Ramon Soler CB Salt a les cinc de la tarda, formació que també ha sumat dues victòries.

