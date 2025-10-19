El CB Navàs es desfà del Cornellà (86-73) i suma la tercera
Els bagencs suen de valent després d’un inici no previst, però un gran tercer quart els impulsa al colideratge compartit amb el Mollet
El CB Navàs Viscola va encadenar el tercer triomf consecutiu contra el CB Cornellà (86-73) i són colíders del grup C-B de Tercera FEB amb el DM Group Mollet, els únics conjunts encara invictes. Els d’Isidre Suau van patir a la primera meitat, ja que el pla de partit no va sortir com esperaven, però a la represa es van desempallegar dels seus rivals.
Un intercanvi de cistelles entre ambdós conjunts va caracteritzar el primer quart. Els bagencs no contemplaven l’encert que van tenir els vallesans, amb una mitjana de més de vuitanta punts al final del primer període. Aquesta circumstància va destarotar els plans del Navàs, que es va veure obligat a endurir la defensa si volia endur-se la victòria. La manca d’encert va llastrar les seves opcions a la primera meitat, però només van enfilar el camí de vestidors un punt per sota (34-35). Sabien que si sortien forts al tercer període seria clau. I així va ser. Els navassencs van sortir en tromba a la represa, anotant trenta punts i distanciant-se de deu dels rivals. En l’últim període, els amfitrions van ampliar i gestionar l’avantatge per evitar qualsevol revifalla del Cornellà.
El pròxim compromís del CB Navàs serà el dissabte que ve al feu del Tenea-CB Esparreguera a 2/4 de 7 de la tarda.
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
- França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes
- Pilar Tomé, advocada experta en herències: «Acceptar una herència pot sortir molt car si no ho fas bé»