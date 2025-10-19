Futbol
Una expulsió i un gol de penal condemnen el CE Manresa en el 120è aniversari
El conjunt de Sergi Trullàs cau davant la Fundació Esportiva Grama per 1 a 3
L’únic gol blanc-i-vermell l’ha fet Moha Ezzarfani al segon minut de partit
Una expulsió i un gol de penal han condemnat el CE Manresa a perdre davant la Fundació Esportiva Grama en la celebració del 120è aniversari del club. El conjunt de Sergi Trullàs, que ha fet una molt bona primera part, ha deixat escapar el gol inicial de Moha Ezzarfani en un primer quart d’hora de segona part per oblidar. El partit ha estat el corresponent a la setena jornada del grup cinquè de Tercera Federació.
El CE Manresa afrontava avui la commemoració del 120è aniversari així com el primer partit amb la samarreta oficial de la temporada. I l’inici ha estat de somni. Tot just al segon minut, Moha Ezzarfani ha culminat un llançament de penal forçat per ell mateix després de rebre una trompada al costat dret de l’àrea. El dorsal 10 l’ha xutat per baix i ajustat al pal esquerre. El porter visitant, Meca, s’ha estirat cap a la dreta. Ha estat el seu tercer de la temporada i ha igualat Momoh com a màxim golejador de l’equip.
El conjunt de Sergi Trullàs s’ha topat amb una Grama valenta en les accions defensives que l’ha perseguit fins ben amunt i li ha impedit jugar amb facilitat. A l’altre costat, la pressió no ha estat tan efectiva i els visitants han superat la primera línia sense massa complicacions. Tot i això, els locals han tornat a ser contundents prop de l’àrea pròpia i han mantingut la Grama allunyada de la porteria defensada per Òscar Pulido.
Així doncs, el conjunt visitant només ha xutat dues vegades en tot el primer temps. Totes dues des de lluny i molt desviades. El Manresa, en canvi, ho ha provat en cinc ocasions. L’única entre els tres pals, ha arribat a la mitja hora.
Moha ha signat una nova jugada individual de moltíssima qualitat, ha deixat un defensor estès a terra amb una finta i ha connectat amb Aleix Díaz, que era dins l’àrea. Meca ha evitat el gol amb una gran estirada. En el córner posterior, Badr s’ha alçat per sobre de tothom i, amb el porter vençut, ha rematat un pèl desviat. Abans d’acabar el primer temps, l’àrbitre assistent ha aixecat la bandera per anul·lar un gol d’Ayoub de cap.
La bona primera part ha quedat esborrada per un primer quart d’hora de segona part per oblidar. La Grama ha fet un pas endavant, s’ha instal·lat a la meitat de camp manresana i ha fet l’empat només començar-la. Biel ha caçat un refús que ha quedat mort a la frontal de l’àrea per batre Pulido amb un xut ajustat al primer pal. En els minuts següents, els visitants han tingut dues noves ocasions per posar-se per davant.
A més, Guillem Falgueras ha estat expulsat per una acció temerària al mig del camp. El lateral dret ha arribat tardíssim a un duel individual, ha alçat excessivament la cama i, amb els tacs per davant, ha impactat contra un defensor. Ha vist la vermella directa. Tot just un minut després, l’àrbitre ha assenyalat el punt de penal per unes mans de Toni Badia en direcció a la porteria. Ha estat l’1 a 2, de Roger Garcia.
Amb un home menys i per sota en el marcador, Trullàs ha modificat lleugerament el dibuix. Ha passat a atacar amb tres centrals, quatre migcampistes i dos davanters. Des de llavors, el CE Manresa s’ha acostat a l’àrea visitant amb més perill que en tot el primer quart d’hora. Ho ha intentat amb insistència fins al final i ha estat a punt de fer l’empat en més d’una ocasió.
Finalment, però, en l’última jugada del partit i amb Pulido sumat a l’atac per rematar una acció de córner, Bonilla ha recuperat la pilota a camp propi, ha creuat el camp i ha sentenciat l’enfrontament a porteria buida.
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
- França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes
- Pilar Tomé, advocada experta en herències: «Acceptar una herència pot sortir molt car si no ho fas bé»
- La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost