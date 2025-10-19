El Gimnàstic juvenil domina el Constància però li falta punteria (0-0)
Els manresans són superiors al conjunt balear, però no aconsegueixen rematar el partit i segueixen sense conèixer la victòria
El Gimnàstic de Manresa juvenil segueix sense conèixer la victòria, tot i que va tenir les opcions de tots colors per aconseguir un triomf contra un Constància que va aconseguir esgarrapar un empat sense gols (0-0). Amb aquest marcador, els bagencs sumen el segon punt de la temporada, però es mantenen a la zona de descens, compartit precisament amb l'equip balear.
Els manresans van sortir com un tro contra un equip que es va situar ràpidament a la defensiva. L'equip local gaudia de les ocasions, tenia la possessió de la pilota i arraconava al conjunt d'Inca al seu propi camp. De fet, durant la primera meitat, els visitants no van gaudir de cap aproximació de perill, mentre que el porter mallorquí, Josep Bover, es va fer un tip d'aturar pilotes.
A la segona meitat el guió va ser molt similar. Tret d'un córner sense massa perill i un xut desviat al minut 89, els balears es van dedicar en cos i ànima a defensar la porteria a zero dels embats dels manresans, comandats per un inspirat Cristian Domínguez. Ja a les acaballes de l'enfrontament, Saúl Barrabés prenia la pilota a un defensa i la centrava a Ansu Sannoh, que rematava de cap i la pilota sortia fregant el pal en una de les ocasions més clares del conjunt local.
La setmana que ve, els manresans visitaran el camp del Montecarlo, a Saragossa, un rival directe a la part baixa de la classificació.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Dalmau, Olivencia (Martínez 64’), Arnau, Monsó, Urcan, Ibars (Guerra 73’), El Haimir (Sannoh 64’), Deluchi (Masdevall 87’), Galobardes, Betancourt (Barrabés 87’) i Domínguez.
CD CONSTÀNCIA: Bover, Florit (Romero 46’), Dimitrov (Mairata 73’), Passarini, Fontcuberta, Gardenas, Arbós (Chukuwukere 89’ ), Comas, Seguí (Galvez 67’), Patricio i Mascaró (Coll 46’).
ÀRBITRE: Antonio Ramírez, auxiliat per Elias Agdaoui i Dídac Tomás.
