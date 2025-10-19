El Gimnàstic de Manresa surt victoriós del derbi a Cardona (0-1)
Un solitari gol d'Albert Rubio a l'inici de la represa dona tres punts als manresans, que juguen vint minuts amb un jugador menys
El Gimnàstic de Manresa va superar per la mínima el Cardona (0-1) en un derbi bagenc intens que es va resoldre per petits detalls. Els manresans van resistir els últims minuts amb un home menys i es mantenen a la tercera posició, mentre que els cardonins són catorzens, a un punt de la permanència.
Envoltats d'una gran assistència a les grades (després del partit es va fer la presentació dels equips del club cardoní), l'inici va ser intens, amb els locals tenint la possessió i els visitants exercint una pressió alta i tenint aproximacions amb un joc directe. Tot i això, va costar que tinguessin ocasions. Fins al minut 20, quan els cardonins van tenir la primera amb un xut llunyà de Rafel Pérez i els manresans van replicar amb una cursa d'Hugo Rodríguez, però ambdues ocasions sortien fregant el pal. A la mitja hora de joc, els cardonins reclamaven un penal que no es va xiular. Els minuts abans del descans van ser de lleuger domini manresà, amb una ocasió de Rawdy Wiltbank, en una cursa individual que acabava amb la pilota per sobre del travesser, i una bona aturada del porter local, Joan Rovira, quan Alex Bravo es plantava sol davant la porteria.
Els visitants van sortir a la segona meitat en tromba. A la primera jugada, Rovira havia de fer una gran estirada per aturar un xut de Rodríguez i, a la segona, Albert Rubio feia l'únic gol de l'enfrontament amb una fuetada des de fora a l'àrea, imparable pel porter local. Els locals estaven descol·locats i l'equip manresà ho va aprofitar per a dominar i tenir més ocasions. Bravo enviava un llançament de falta a les mans de Rovira i Chumachenko rematava per sobre la porteria un llançament de córner. El tècnic local, Marc Viladrich, movia la banqueta per reanimar l'equip, i els cardonins responien amb alguna aproximació tímida.
Quan faltaven uns vint minuts pel final, el visitant Erik Castillo era expulsat amb una vermella directa molt protestada pel jugador. Els locals van agafar les regnes del partit, a la recerca de l'empat, però els manresans resistien bé i arribaven amb perill a l'àrea rival, malgrat la inferioritat numèrica. A deu minuts pel final, el col·legiat anul·lava, per fora de joc, un gol de Joan Viladomat, que acabava d'entrar i, cinc minuts després, Oriol Roura apareixia per aturar un xut d'Aniol Serra. El partit es va trencar en uns minuts finals de tensió i, en l'última jugada, Aitor Segura va tenir un llançament de falta en l'última jugada del partit que va acabar a les mans del porter manresà.
CF CARDONA: Rovira, Galera, A. Lorca, Torres (Viladomat 68’), Ratera (Bigi 55’), Segura, Pérez, Serra, M. Lorca, Molina i Riviere (Montenegro 57’).
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Roura, Grifell, Fornell, Torras, Domènech, Chumachenko, Wiltbank (Lamuela 63’), Rubio (Martín 81’), Rodríguez (El Bakali 89’), Castillo i Bravo (Girard 81’).
ÀRBITRE: Daniel Alcázar, auxiliat per Iker Anguita i Nil Giné
GOL: 0-1 Rubio min 47.
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
- França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes