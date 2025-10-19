Quart triomf consecutiu d’un Igualada Rigat que es situa segon a la lliga
Regió7
Quarta victòria consecutiva de l’Igualada Rigat HC que escala fins a la segona posició, amb els mateixos punts que el Reus però amb millor diferència de gols, i a un punt del Liceu. Només el FC Barcelona a la primera jornada han pogut derrotar els jugadors que dirigeix Marc Muntané.
Els arlequinats, que ahir van vestir de rosa en commemoració del Dia contra el càncer de mama, van mantenir la solvència defensiva de tot el que portem de temporada i, alhora, van mantenir l’eficàcia golejadora dels últims partits. L’Igualada és el segon equip amb més gols a favor, per darrere del Liceo, i el segon amb menys d’encaixats, només superat pel Barça amb un partit menys. Els blaugrana recuperaran el partit de la segona jornada conra el Calafell aquest dimecres.
Els va costar obrir el marcador, però amb l’1 a 0 de Joel Roma els igualadins van anar imposant la seva superioritat. Van destacar roma, amb tres gols, i el porter Arnau Martínez, que va aturar un penal a Tety Vives (aplaudit en el seu retorn a les Comes) en una triple intervenció, i una falta directa a Iñaki Cabezas per deixar la porteria a zero.
Abans del partit, l'exjugador igualadí Edu Fernández va rebre un homenatge per la seva trajectòria al club.
Fitxa tècnica
IGUALDA RIGAT HC 5: Arnau Martínez, Marias Pascual, Marc Gonzàlez, Joan ruano, Roger Bars -equip titular., Joel Roma, Guillem Llorens, Marc Carol, Miguel Cañadillas, Ferran Busquets.
HC SANT JUST 0: Gerard Camps, Xavier Crespo, Pau Gilabert, Iñaki Cabezas, Gerard Miquel -equip titular- Dalmau corominas, Tety Vives, Mario Saborit, Hugo Carbonell, Adrián Galán.
ÀRBITRES: David Cantos Bonales i Ariel Morisio.
GOLS: 1-0 (m. 15). Joel Roma; 2-0 (m. 18), Miguel Cañadillas; 3-0 (m. 29), Matias Pascual; 4-0 (m. 34), Joel Roma; 5-0 (m. 38), Joel Roma.
