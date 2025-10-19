Super Copa Masculina
L’Artés ensenya a l’Ipsi (69-56) per què és líder invicte
Els d’Oriol Sensat embolcallen els barcelonins en la seva teranyina defensiva i obtenen el sisè triomf consecutiu en la temporada de debut a la categoria
El CB Artés va signar el sisè triomf consecutiu des que ha començat la temporada a Super Copa, davant el CB Ipsi (69-56). Els d’Oriol Sensat van tornar a fer ús de la seva habitual teranyina defensiva per embolcallar el rival i anar obrint escletxa en el marcador. Tot i la reacció barcelonina a la represa, els bagencs van sentenciar el duel en un darrer període on van tornar a tancar la seva cistella.
L’Artés va prendre el control del partit des dels primers instants gràcies al poc encert dels forans, que a més fallaven sis tirs lliures seguits. Aquest fet va propiciar que els bagencs, més encertats, s’anessin encoratjant davant el seu públic i, per contra, l’Ipsi s’ensorrés. A l’equador del segon quart el marcador ja lluïa un clar 25-8 per als de Sensat. Els visitants van frenar l’hemorràgia fins a arribar al descans catorze punts per sota (36-22).
El pas pels vestidors va canviar el signe del partit, també per l'absència durant força estona dels interiors per faltes personals. El conjunt barceloní anotava amb més facilitat, van fer canvis tàctics en defensa i creia en la remuntada i el triomf en un moment on les decisions arbitrals afectaven l'esdevenir del matx. Però això no va passar perquè, per una banda, el CB Artés va tapiar el seu cèrcol i, per l’altra, van fer de la necesseitat virtut i van trobar bones vies d’anotació per tornar a obrir una escletxa fonamentada amb un parcial de 13-1.
