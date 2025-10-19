Lliga Femenina 2
El Manresa CBF acaba la bateria a l'últim quart i cau a Corunya (66-54)
El Manresa CBF va patir la segona derrota del curs a la Lliga Femenina 2 després de caure a la pista del Maristas Corunya (66-54). Les bagenques van tenir contra les cordes les seves rivals durant alguns moments del partit, però la falta d'energia i una rotació més extensa de les gallegues va acabar sent determinant per definir el vençedor del matx.
Les de Marc Rovirosa van entrar molt bé al partit, amb fluïdesa ofensiva i encert exterior, fet que els va permetre obrir el camp i jugar el seu joc. Tant és així que van obrir una escletxa de deu punts en els primers set minuts de partit (9-19). El Corunya va reaccionar després del temps mort i, conjugat amb diversos errors que les manresanes havien parlat de no cometre, el marcador es va ajustar al final del primer període (19-21). Aquesta tònica es va mantenir a l'inici de la continuació. Les locals van apretar més en defensa, forçant un joc més físic que va contribuir que capgiressin l'electrònic per la mínima en arribar al descans (30-29).
En el tercer període, el Manresa CBF va recuperar la línia del primer quart, amb una bona circulació de la pilota a dins i fora que, juntament amb el disciplinat treball defensiu, va ser crucial perquè adquirissin cinc punts de renda (38-43) a les acaballes del tercer període. Llavors, un parcial 8-0 del quadre gallec i un triple posterior de les bagenques va equilibrar el partit abans d'afrontar el darrer període. Va ser el preludi de la davallada bagenca.
La rotació reduïda per molèsties físiques i alguna baixa, com la de Mariona Teixidó, va acabar afectant el rendiment de les de Marc Rovirosa, que van sucumbir davant la major frescor de les corunyeses en l'últim tram.
El pròxim partit del Manresa CBF serà el pròxim dissabte 25 d'octubre a casa davant un conjunt encara invicte, el Mariscos Antón Cortegada, a les 5 de la tarda.
